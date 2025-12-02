EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu

Primii în clasamentul opțiunilor de vot ale bucureștenilor, Daniel Băluță și Anca Alexandrescu, sunt printre primii și la un capitol care nu le este deloc favorabil, arată datele unui sondaj AtlasIntel, realizat pentru HotNews. La întrebarea „Care sunt politicienii pe care nu i-ați vota în niciun caz”, aproape 6 din 10 bucureșteni spun că nu ar vota-o, în nicio situație pe Anca Alexandrescu. În același timp, simpatizanții candidatei sprijinite de AUR sunt la fel de hotărâți, asigurându-i o creștere semnificativă în opțiunile de vot.

Sondajul AtlasIntel a fost realizat în perioada 27-30 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.964 de respondenți din București.

Sondajul AtlasIntel a fost realizat prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de 2 puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%. Ce înseamnă metoda „recrutare digitală aleatorie” puteți citi aici.

Citește și câteva precizări importante legate de sondajul AtlasIntel.

Atunci când bucureștenii sunt întrebați care sunt politicienii de pe o listă pe care nu i-ar vota în niciun caz, cele mai multe opțiuni negative le strânge realizatoarea Realitatea Plus Anca Alexandrescu, 59,7%.

Pe locul secund, la distanță, se află proaspăt realesul președinte al AUR și susținător al Ancăi Alexandrescu, George Simion – 47,5%, urmat de alți doi politicieni declarați suveraniști – George Burcea (POT) – 43,1% și Virgil Alexandru Zidaru – Makaveli (SOS România) – 39,4%.

Urmează apoi Daniel Băluță – 31,5%, Cătălin Drulă – 30,8%, președintele Nicușor Dan – 27,6%, premierul Ilie Bolojan – 27,3%, Ciprian Ciucu – 17,6%, Vlad Gheorghe – 17,0% și actualul primar interimar, Stelian Bujduveanu – 15,2%.

Alegerile au loc duminică

Alegerile pentru Primăria Capitalei au loc duminică, 7 decembrie, după ce postul de primar general a devenit vacant în urma demisiei lui Nicușor Dan din funcție. Dan a fost ales în mai președintele României, după ce l-a învins în finală pe George Simion.