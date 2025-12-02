Sari direct la conținut
Actualitate

EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu

HotNews.ro
Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Anca Alexandrescu. Foto: Inquam Photos, Profimedia. Colaj: Ion Mateș
Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Anca Alexandrescu. Foto: Inquam Photos, Profimedia. Colaj: Ion Mateș

Primii în clasamentul opțiunilor de vot ale bucureștenilor, Daniel Băluță și Anca Alexandrescu, sunt printre primii și la un capitol care nu le este deloc favorabil, arată datele unui sondaj AtlasIntel, realizat pentru HotNews. La întrebarea „Care sunt politicienii pe care nu i-ați vota în niciun caz”, aproape 6 din 10 bucureșteni spun că nu ar vota-o, în nicio situație pe Anca Alexandrescu. În același timp, simpatizanții candidatei sprijinite de AUR sunt la fel de hotărâți, asigurându-i o creștere semnificativă în opțiunile de vot.

Atunci când bucureștenii sunt întrebați care sunt politicienii de pe o listă pe care nu i-ar vota în niciun caz, cele mai multe opțiuni negative le strânge realizatoarea Realitatea Plus Anca Alexandrescu, 59,7%. 

Pe locul secund, la distanță, se află proaspăt realesul președinte al AUR și susținător al Ancăi Alexandrescu, George Simion – 47,5%, urmat de alți doi politicieni declarați suveraniști – George Burcea (POT) – 43,1% și Virgil Alexandru Zidaru – Makaveli (SOS România) – 39,4%. 

Urmează apoi Daniel Băluță – 31,5%, Cătălin Drulă – 30,8%, președintele Nicușor Dan – 27,6%, premierul Ilie Bolojan – 27,3%, Ciprian Ciucu – 17,6%, Vlad Gheorghe – 17,0% și actualul primar interimar, Stelian Bujduveanu – 15,2%.

Alegerile au loc duminică

Alegerile pentru Primăria Capitalei au loc duminică, 7 decembrie, după ce postul de primar general a devenit vacant în urma demisiei lui Nicușor Dan din funcție. Dan a fost ales în mai președintele României, după ce l-a învins în finală pe George Simion.

Citește și
Cătălin Drulă, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu. Foto: Inquam Photos, Dreamstime. Colaj: Ion Mateș EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel pentru HotNews: Anca Alexandrescu crește puternic și e practic la egalitate cu primul loc. Un candidat de dreapta urcă și el. Bătălie tot mai strânsă în cursa pentru București. Câteva precizări importante legate de sondaj

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro