EXCLUSIV Unul dintre cei mai bogați unguri cumpără un teren pentru cel mai mare proiect de până acum al Cordia România

Dezvoltatorul imobiliar Cordia, deținut de antreprenorii Péter și Gábor Futó (tată și fiu), aflați în topul celor mai bogați unguri, a semnat o promisiune de cumpărare a unui teren amplasat în zona Școlii Americane, din Pipera, pe care va construi cel mai mare proiect de până acum al companiei în România, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro

