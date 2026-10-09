Execuția unui fost maior al armatei americane, deschisă publicului: el va fi ucis sub ochii spectatorilor

Publicul va putea asista la execuția unui fost maior al armatei americane prin împușcare, a declarat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, citat de BBC.

Un oficial al Departamentului Apărării a declarat pentru BBC că execuția lui Nidal Hasan, care a împușcat mortal 13 soldați americani neînarmați la Fort Hood în 2009, va fi transmisă în direct.

Aceasta Se crede că ar fi prima execuție publică din SUA în aproape un secol. Decizia de a o transmite în direct este „fără precedent în era modernă” și „pe un teren juridic incert”, a declarat John Mills, un avocat care lucrează cu deținuți condamnați la moarte.

„Ne vom asigura că oamenii vor putea să-l urmărească, că este public”, a spus Hegseth.

„Oamenii trebuie să înțeleagă că există consecințe grave pentru astfel de lucruri.”

Pentagonul anunțase la începutul acestei săptămâni că îl va executa pe Hasan, prima execuție militară din ultimii 60 de ani.

Hegseth a declarat într-un interviu acordat postului de televiziune conservator Real America’s Voice că Hasan „va primi un pluton de execuție. Așa cum și trebuie să fie”.

Întrebat dacă Hasan a făcut vreo solicitare finală sau dacă l-a contactat pe președintele Donald Trump, Hegseth a răspuns: „Nu-mi pasă. Îl vom vedea pe 3 decembrie”.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat luni că secretarul apărării a făcut recomandarea, iar Trump a aprobat-o.

BBC a contactat Casa Albă pentru a primi comentarii cu privire la susținerea lui Trump pentru o execuție publică transmisă în direct.

Deși anul trecut au avut loc peste 2.700 de execuții în 17 țări, doar două țări le-au efectuat în mod public.

Se știe că au avut loc unsprezece execuții publice în Iran în 2025 și alte șase în Afganistan, potrivit Amnesty International.

Execuția este programată să aibă loc la Fort Hood, Texas, pe 3 decembrie, a declarat marți secretarul Armatei SUA. Va fi prima execuție militară prin împușcare de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Hasan, un psihiatru din armata americană din Virginia, a recunoscut în instanță că a fost atacatorul în cel mai sângeros atac non-combatant asupra unei baze militare americane.

Împușcăturile din 5 noiembrie 2009 au avut loc într-o clădire medicală aglomerată, unde soldații așteptau controale medicale sau făceau vaccinuri.

Conform legii militare, o execuție militară necesită aprobarea președintelui SUA. De asemenea, necesită o revizuire în apel, în cadrul căreia o instanță superioară examinează decizia și ia o hotărâre definitivă privind legalitatea acesteia pentru a putea continua.

Procesul de apel pentru Hasan nu s-a încheiat, a spus Mills, și este probabil ca acesta să solicite revizuirea condamnării și a sentinței sale la o instanță federală, ceea ce ar putea suspenda execuția.

Prin urmare, Mills a spus că ar fi surprins dacă execuția ar avea loc.

„Încercarea de a transmite în direct o execuție prin împușcare este puțin mai mult decât o încercare de a căuta atenție din partea administrației Trump și este puțin probabil să se întâmple, cu atât mai puțin să se facă vreo aparență de justiție”, a adăugat el.

Eugene R Fidell, lector invitat la Facultatea de Drept Yale, a declarat pentru BBC că a fost o „decizie cu adevărat nefericită”.

„A transmite în direct o execuție este pur și simplu demodat. Într-un fel, am depășit complet acest aspect ca societate, cel puțin așa credeam până astăzi”, a spus el.

Fidell a spus că, dacă Hasan ar intenta o acțiune în justiție, „procedurile ar dura ani de zile” și „mult mai mult decât mandatul președintelui Trump la Casa Albă”.

Anumite state impun o formă de vizionare publică a execuțiilor. Multe state impun prezența jurnaliștilor, iar persoana care urmează să fie executată poate invita persoane. Altele permit, de asemenea, cetățenilor obișnuiți să se ofere voluntari ca martori.

Dar „nu a existat niciodată o execuție transmisă în direct”, spune Deborah Denno, profesoară de drept la Universitatea Fordham, care a studiat metodele de execuție din SUA.

O execuție transmisă în direct ar „forța un nivel de transparență pe care probabil nu l-am mai văzut niciodată în această țară”, spune ea.

„Mai mult de jumătate din țară dorește pedeapsa cu moartea – chiar dacă această proporție este în scădere – s-ar putea argumenta că «dacă vreți pedeapsa cu moartea, atunci vă vom arăta cum se aplică în această țară». Și oamenii ar trebui să realizeze exact ce se întâmplă într-un mod pe care mulți oameni îl ignoră.”

Denno spune că există aspecte importante de luat în considerare pentru o transmisiune în direct, cum ar fi dacă va fi restricționată în funcție de vârstă și dacă va încălca politicile platformei online care găzduiește vizionarea.

Nu este clar unde va fi disponibilă transmisiunea în direct. Majoritatea platformelor importante de socializare au reguli care interzic sau restricționează transmiterea în direct a conținutului explicit.

Datele Amnesty International arată că țările cu cel mai mare număr de execuții anul trecut au fost China, Iran, Arabia Saudită, Yemen și SUA, în această ordine.

Deși Trump nu a pledat niciodată public pentru o execuție publică, el a susținut mult timp pedeapsa cu moartea. În 1989, de exemplu, a publicat reclame mari în The New York Times cerând executarea celor cinci din Central Park – care fuseseră condamnați pentru acuzații de viol și agresiune, dar care fuseseră ulterior exonerați.

Trump a condamnat anterior execuțiile publice din Iran și a invocat potențiala ucidere a protestatarilor de către guvernul iranian ca o posibilă justificare pentru intervenția militară înainte de a ataca țara la începutul acestui an.

Guvernul SUA nu executase pe nimeni timp de 17 ani, până în ultimul an al primului mandat prezidențial al lui Trump, când a efectuat 13 execuții.

La revenirea în funcție în ianuarie anul trecut, Trump a anulat rapid moratoriul predecesorului său, Joe Biden, asupra execuțiilor federale și a semnat un ordin executiv care vizează „restaurarea” pedepsei cu moartea și „protejarea siguranței publice”.

Ultima execuție militară din țară a avut loc în 1961, când un soldat al armatei americane a fost spânzurat după ce a fost condamnat pentru violarea unei fetițe austriece de 11 ani. Execuția a fost autorizată de președintele de atunci, Dwight D. Eisenhower, și a avut loc în ciuda faptului că familia victimei i-a cerut clemență succesorului său, John F. Kennedy.

Ultima execuție militară prin pluton de împușcare a avut loc în ianuarie 1945, când un tânăr dezertor din armata americană, Eddie Slovik, a fost împușcat în ultimele luni ale celui de-al Doilea Război Mondial.