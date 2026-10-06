Trump a ordonat folosirea plutonului de execuție pentru un fost maior al Armatei SUA / „Ziua judecății a sosit în sfârșit”

Președintele american Donald Trump a ordonat aplicarea pedepsei cu moartea prin pluton de execuție a fostului psihiatru al Armatei SUA care a ucis 13 persoane la Fort Hood, Texas, într-un atac armat din 2009 pe care atacatorul l-a descris ulterior ca fiind o răzbunare pentru războaiele purtate de Statele Unite în lumea musulmană, a anunțat luni Pentagonul, potrivit Reuters.

Execuția fostului maior al Armatei SUA, Nidal Hasan, prin pluton de execuție al Armatei a fost aprobată de Trump la recomandarea secretarului Apărării, Pete Hegseth, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell.

Parnell a amintit că Hasan a strigat „Allahu Akbar” — „Dumnezeu este cel mai mare” în arabă — în timpul atacului, în urma căruia au murit 12 soldați în serviciu activ neînarmați și un militar pensionat, iar alți 32 au fost răniți.

Secretarul Armatei va stabili data și locul execuției, a spus Parnell, adăugând: „Ziua judecății pentru Hasan a sosit în sfârșit”.

Metoda plutonului de execuție, legală din nou de anul acesta

Execuția prin pluton de execuție a fost una dintre mai multe forme de pedeapsă capitală pe care administrația Trump le-a adăugat recent la formele permise de execuție pentru cele mai grave infracțiuni federale, alături de electrocutare și asfixiere cu gaz.

Numărul opțiunilor de execuție la nivel federal a fost extins, în parte din cauza dificultăților tot mai mari în obținerea medicamentelor necesare pentru injecțiile letale, care s-au dovedit uneori dificil de aplicat și din alte motive.

Planurile statului Tennessee de a executa o femeie pentru prima dată în peste 200 de ani au eșuat săptămâna trecută, când personalul închisorii a ratat o încercare de a administra o injecție letală, lăsând-o pe deținuta condamnată la moarte, Christa Pike, în viață, dar inconștientă și internată în spital, ținută în viață cu ajutorul aparatelor.

Avocații lui Pike ceruseră anterior Departamentului Corecțional din Tennessee să ia în considerare o alternativă la injecția letală, cum ar fi spânzurarea sau plutonul de execuție, anticipând dificultățile cu care se vor confrunta executorii în stabilirea unei linii intravenoase funcționale.

Nidal Hasan, condamnat la moarte în 2013

Un juriu militar l-a condamnat pe Hasan la moarte în august 2013, după ce l-a găsit vinovat de 45 de capete de acuzare de omor cu premeditare și tentativă de omor cu premeditare pentru că a deschis focul cu un pistol dotat cu vizor laser într-o unitate medicală din cadrul vastei baze militare din centrul statului Texas.

Incidentul armat a avut loc cu câteva săptămâni înainte ca Hasan, care are acum 56 de ani, să fie trimis în Afganistan.

El a rămas parțial paralizat și țintuit într-un scaun cu rotile după ce a fost împușcat de poliție în momentul arestării.

Într-o declarație ca răspuns la decizia lui Trump, grupul Death Penalty Action, care se opune pedepsei capitale, a afirmat: „Nu există nimic pe care Donald Trump să-l iubească mai mult decât puterea de a ucide.”

Prima execuție militară din 1961 și până acum

Execuțiile militare sunt rare, iar conform Codului de Justiție Militară, o sentință de moarte pronunțată de o curte marțială nu poate fi executată „până la aprobarea președintelui”.

Dacă Hasan va fi executat, aceasta ar fi prima execuție militară din 1961 încoace, a precizat grupul.

Potrivit Centrului de Informații privind Pedeapsa cu Moartea, execuția din 1961 a fost efectuată prin spânzurare.

Se pare că ultima execuție cunoscută efectuată de un pluton de execuție al armatei americane a fost una realizată în noiembrie 1945, a afirmat centrul citat.

Cel puțin cinci state au prevăzute în legislație plutonul de execuție. În 2025, Carolina de Sud a efectuat prima astfel de execuție din Statele Unite în ultimii 15 ani.