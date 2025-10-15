Mobilizarea rezerviștilor: Pe cine a chemat armata și cum arată ordinul primit acasă

Ministerul Apărării desfășoară în București și județul Ilfov un exercițiu de mobilizare în care mai mulți rezerviști au fost chemați la unitățile militare la care sunt arondați pentru activități de pregătire, însă mai mulți dintre cei care au fost chemați au criticat modul în care au fost convocați ce s-a întâmplat când s-au prezentat.

Potrivit MApN, „în perioada 12-20 octombrie, în municipiul București și în județul Ilfov se va desfășura exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare MOBEX B-IF-25”.

Mai mulți rezerviști din București și în județul Ilfov au fost convocați la unitățile MApN la care sunt arondați pentru activități specifice de pregătire.

Cine a fost chemat

Potrivit informațiilor HotNews.ro, au fost chemați 10.000 de rezerviști, care au făcut armata înainte de 2004, înainte ca ea să nu mai fie obligatorie. Potrivit procedurii, rezerviștii primesc ordine de chemare la unitate și trebuie să se prezinte la data indicată.

Foștii militari (ofițeri, subofițeri sau soldați gradați profesioniști) vor trebui să se prezinte într-una din zilele stabilite în unitățile militare la care au fost arondați, potrivit Știrile ProTV.

Acolo, aceștia sunt luați în evidență, sunt evaluați psihologic și medical, sunt echipați cu echipament militar și au parte de procese de instrucție. Ulterior, li se înmânează armamentul, li se reamintește cum trebuie el folosit în condiții de siguranță și sunt organizate sesiuni de tragere în mai multe poligoane.

„Exercițiile MOBEX se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate”, a spus Ministerul Apărării într-un comunicat de presă.

În municipiul București și în județul Ilfov exerciții similare s-au mai desfășurat în anul 2013, respectiv în 2021. În acest an au mai avut loc alte două exerciții MOBEX, în luna mai, în județele Teleorman, Giurgiu și Olt, iar în luna septembrie, în județele Sibiu și Mureș.

Chemați la exerciții, n-au mai ajuns în poligon

Au fost însă și probleme de organizare. Printre cei care le-au criticat se numără jurnalistul Liviu Avram, care a povestit în G4Media cum, întâi, a primit o adresă greșită, iar mai apoi n-a mai ajuns să tragă cu arma.

El a spus că la adresa din Clinceni de pe ordinul de chemare nu era nicio unitate militară și că zeci de oameni s-au strâns pe un câmp gol, până unul dintre ei a aflat că trebuiau să ajungă de fapt în Cornetu.

Acolo erau sute de persoane, care au stat aproximativ două ore să îndeplinească formalități și să primească armament, pentru ca în final să li se ceară să predea armele pentru că nu mai merg la exerciții pentru că nu sunt destule autobuze care să-i transporte.

„Noroc că era cineva acasă”

Ultramaratonistul Andrei Roșu a primit și el marți un ordin de chemare, sportivul criticând faptul că a primit hârtia cu doar două zile înainte și fără mai multe informații utile.

Andrei Roșu a scris pe Facebook că a primit ordinul de la un polițist care a venit la ușă: „Noroc că era cineva acasă – altfel, probabil nu aș fi știut nimic până în ziua respectivă și, probabil, mă alegeam cu o amendă“. În cazul în care un rezervist nu se prezintă fără un motiv întemeiat, amenda poate ajunge până la 4.000 de lei, conform legislației în vigoare.

Sportivul a spus că documentul ar fi trebuit să conțină și câteva informații practice:

unde exact se desfășoară exercițiile (în cazarmă sau pe teren),

ce tip de echipament trebuie să aducem,

dacă trebuie să avem hrană sau apă la noi,

un număr de contact al unității, pentru întrebări sau clarificări.

„Mi se pare important ca oamenii să fie tratați cu respect și transparență, mai ales când vine vorba de obligații legate de armată și mobilizare. Nu toată lumea are o situație simplă – unii lucrează, au afaceri, deplasări, copii, probleme medicale sau locuiesc în alte orașe”, a adăugat Andrei Roșu.

Cum arată ordinul de chemare

Sportivul a postat și fotografii documentul primit și „obligațiile posesorului ordinului de chemare la exerciții și antrenamente de mobilizare”.