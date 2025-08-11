„Cel puțin 3 argumente pentru care statul are dreptul să reglementeze rambursările din Pilonul 2”. Un economist român, cu o carieră internațională, explică ce le scapă din vedere celor ce critică decizia Guvernului

„CAS-ul plătit de angajați este unica sursă de finanțare a Pilonului 2 de pensii, iar pentru că fondul de pensii a fost puternic deficitar după 2008, statul a subvenționat din alte taxe și impozite Pilonul 2. În aceste condiții este evident că are dreptul să impună o anumită schemă de rambursare”, spune economistul Victor Giosan, într-un interviu care va fi publicat în ediția de mâine a newsletter-ului „Rațiunea, înapoi!”. Pentru a putea citi interviul complet cu expertul care a lucrat în mai multe programe internaționale de consultanță ale UE, USAID sau Băncii Mondiale, trebuie să vă abonați aici:

Un proiect de lege discutat vineri în Guvern, prin care cei peste 9 milioane de români care au pensii private (Pilonul II, obligatoriu și Pilonul III, facultativ) nu vor mai putea să-și retragă toți banii o dată, după obținerea deciziei de pensionare, ca în prezent, ci maximum 25% din sumă, a stârnit multe critici. Inclusiv, lideri din UDMR și USR, partide care fac parte din coaliția de guvernare, s-au declarat împotriva proiectului de lege.

În acest context, l-am întrebat pe economistul cu experiență internațională Victor Giosan cum se întâmplă în alte țări cu banii din Pilonul 2 de pensii și dacă explicațiile reprezentanților guvernului pentru care au luat această decizie stau în picioare.

„Sunt cel puțin trei argumente în favoarea dreptului statului de a reglementa mult mai strict rambursările din Pilonul 2 de pensii:

CAS (n.r.- contribuția la asigurări sociale) este sursa unică de finanțare a Pilonilor 1 și 2. Este de fapt un impozit cu garanție de stat: generatia actuala de contribuabili plătește pensia generației actuale de pensionari, sub garanția statului că generația viitoare de contribuabili îi va plăti pensia în viitor.

Fondul de pensii a fost puternic deficitar după 2008, chiar dacă contribuțiile pentru Pilonul 2 ar fi rămas să finanțeze Pilonul 1, ceea ce înseamnă că statul a subvenționat din alte taxe și impozite Pilonul 2. În aceste condiții, evident că are dreptul să impună o anumită schemă de rambursare.

Mai mult, în calculul punctului de pensie din cadrul Pilonului 1 se folosește salariul mediu brut al angajatului, deci inclusiv contribuția de 4,75% dedicată finanțării Pilonului 2. Cu alte cuvinte, contribuția pentru Pilonul 2 influențează direct pensia primită pe Pilonul 1.

În condițiile de azi – cu o contribuție la Pilonul 2 de 4,75% – influența pe calculul nr de puncte pe Pilonul 1 este de 19%. Evident că numărul de puncte s-ar putea calcula și altfel, pe baza salariului net, dar, în ultimele decenii, numărul de puncte de pensie de pe Pilonul 1 s-a stabilit pe baza salariului brut, care include și contribuția la Pilonul 2. Acest lucru arată o dată în plus complementaritatea foarte strânsă a Pilonului 1 și a Pilonului 2 de pensii”, explică Victor Giosan.

Pentru a citi interviul integral cu economistul român despre Pilonul 2 de pensii, abonați-vă la „Rațiunea, înapoi!”, newsletterul care, în fiecare marți, vă oferă o sinteză clară și echilibrată a celor mai importante evenimente politice, economice și internaționale. O puteți face aici: