„Există rezultate concrete”. Ce a spus Kirilo Budanov despre negocierile de la Paris privind Ucraina

Principalul consilier al președintelui Volodimir Zelenski a afirmat miercuri că s-au obținut „rezultatele concrete” în cadrul negocierilor de la Paris privind garanțiile de pace și securitate pentru Ucraina, care au intrat în a doua zi, transmite Reuters.

Ucraina caută sprijin puternic din partea aliaților în cazul unui armistițiu cu Rusia, respingând în același timp cererea Kremlinului de a renunța la regiunea Donbas din estul țării în schimbul păcii.

„Nu toate informațiile pot fi făcute publice, dar există deja rezultate concrete, (și) munca noastră continuă”, a scris pe Telegram Kirilo Budanov, numit săptămâna trecută șef al cabinetului lui Zelenski, după ce condusese mult timp serviciul de spionaj militar ucrainean.

„Interesele naționale ale Ucrainei vor fi apărate”, a adăugat el.

Declarația lui Budanov vine după ce marți seară Zelenski a spus că oficialii americani și ucraineni au discutat „câteva idei” pentru a aborda problema teritoriului, care, potrivit acestuia, rămâne cel mai mare obstacol în procesul de pace.

Kievul refuză să se retragă total din regiunea industrializată Donbas și a spus că SUA a propus ideea unei zone economice libere în părțile regiunii din care se retrage.

Emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a declarat separat marți că opțiunile teritoriale au fost discutate în timpul negocierilor de la Paris și vor continua să fie discutate.