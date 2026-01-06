„Câteva idei”. Ce au discutat, la Paris, negociatorii ucraineni cu emisarul lui Trump în legătură cu cedările teritoriale

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul unei conferințe de presă la Palatul Élysée din Paris, după o întâlnire cu membrii Coaliției de Voință, pe 6 ianuarie 2026. FOTO: Tom Nicholson, PA Images / Alamy / Profimedia

Oficialii americani și ucraineni au discutat „câteva idei” pentru a aborda problema teritoriilor, în cadrul negocierilor de pace menite să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a declarat marți președintele Volodimir Zelenski, descriind această chestiune ca fiind cel mai mare obstacol rămas în proces, informează Reuters.

Ucraina se află sub presiunea SUA de a încheia rapid un acord de pace care ar putea implica concesii dureroase, dar a refuzat să accepte cererile Rusiei de a ceda teritoriile pe care le controlează încă în estul Donbasului (provincia industrială alcătuită din regiunile Donețk și Luhansk).

„Cea mai mare problemă care trebuie rezolvată este cea teritorială. Am discutat câteva idei care ar putea ajuta”, a declarat Zelenski la Paris, după întâlnirea de marți cu aliații europeni în care au fost discutate garanțiile de securitate pentru Kiev.

„Dacă echipele (de negociatori, n.r.) nu reușesc să rezolve anumite probleme, chestiunea poate fi adusă la nivelul liderilor”, a precizat președintele ucrainean.

Separat, emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, le-a spus reporterilor că în cadrul negocierilor de la Paris s-au discutat opțiunile teritoriale și că discuțiile vor continua.

Delegația ucraineană va rămâne la Paris pentru consultări suplimentare, a precizat Zelenski.

Kievul a afirmat anterior că SUA au propus ideea unei zone economice libere dacă Ucraina se retrage din părțile regiunii Donețk care încă sunt controlate de forțele ucrainene.