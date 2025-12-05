Exit-poll alegeri București 2025. Ce case de sondare au fost acreditate

Cinci case de sondare au fost acreditate de Biroul Electoral Municipal (BEM) pentru a face exit-poll-uri în ziua de duminică, 7 decembrie, când bucureștenii își vor alege noul primar general. Primele estimări ale rezultatului alegerilor din București vor fi cunoscute, duminică, la ora 21:00.

HotNews va publica duminică, la ora 21:00, primele rezultate ale exit-poll-urilor pentru alegeri București 2025.

Duminică, la ora 21:00, vor fi publicate patru exit-poll-uri. Casele de sondare CURS-Avangarde (deținute de fostul jurnalist Iosif Buble, respectiv de sociologul Marius Pieleanu), acreditate de BEM, vor avea un exit-poll comun. Celelalte case de sondare care vor oferi primele estimări ale votului, conform Agerpres, care citează o hotărâre a BEM, sunt:

The Center for International Reserch and Analyses (CIRA) – deținut de sociologul și comentatorul politic Vladimir Ionaș, conform termene.ro. În trecut, 20% din acțiuni le-a deținut și sociologul Marius Pieleanu, însă el a părăsit firma între timp.

IIC Bio-Trade Consulting SRL – deținută de Ionița Stanca, cu sediul în Maramureș. Obiectul de activitate al firmei este „comerț cu amanuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun”, conform termene.ro. La coduri CAEN secundare figurează „cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste”.

ARA Public Opinion SRL – deținută de Laurențiu Andrei Vasile, fostul ginere al fondatorului trustului Intact, Dan Voiculescu. El are 85% din acțiuni. De altfel, Laurențiu Andrei Vasile figurează și ca administrator la firma „Antena 3 S.A.”, conform termene.ro.

Operatorii de sondaj au acces, în baza acreditării, în zona de protecție de 500 de metri a secțiilor de votare, fără a avea acces în interiorul acestora, conform Agerpres.

În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieșirea de la urne înainte de închiderea votării. Primele estimări ale votului vor putea fi făcute publice așadar la ora 21, momentul oficial al închiderii urnelor.