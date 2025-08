Experiența unei studente românce într-o universitate din Finlanda. „Fiecare curs începe cu job-urile în care e nevoie de acele informații”

Pe Ioana am descoperit-o anul trecut pe TikTok, povestindu-și viața de studentă la o Universitate din Finlanda, unde se afla timp de un an cu o bursă Erasmus. Și-a documentat întreaga experiență acolo, purtându-și urmăritorii de pe TikTok la cursuri, la cantină, la cumpărături și în excursiile făcute în afara Finlandei. Am urmărit aventura ei ca pe un serial și mi-a părut rău când, după un an, în ziua plecării spre casă, și-a filmat pentru ultima dată camera de cămin. Când a revenit în București, am invitat-o în redacția Totul Despre Mame pentru a ne povesti, pe larg, ce înseamnă pentru un student o astfel de experiență și cum îi poate influența viața.

Ioana Popa este studentă la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Politehnicii București și, grație bursei Erasmus obținute, a învățat timp de un an la Universitatea de Științe Aplicate din orașul Turku, Finlanda. Experiența i-a schimbat nu doar perspectiva asupra studiilor și carierei, ci și modul de a înțelege lumea și pe sine.

„Am aflat de programul Erasmus încă din liceu, apoi am tot auzit de la studenți și la târguri educaționale. Era ceva ce știam că vreau să fac, dar decizia finală am luat-o în anul al doilea de facultate, când am început efectiv să caut variante”, povestește Ioana. Deși își dorea mai mult să meargă într-o țară mediteraneană, cum ar fi Italia, Spania sau Portugalia, socotelile financiare și logistica au împins-o spre Finlanda.

