Expert despre e-TVA: Sumele din notificarea ANAF nu sunt creanțe fiscale. Nici nu știu dacă e legal să mă pună să justific banii

După ce au văzut modelul notificării de conformare e-TVA pe care o vor primi firmele până pe 5 septembrie de la ANAF, mulți experți s-au întrebat la ce mai folosește în actuala variantă, având în vedere că acolo vor fi trecute doar 3 rânduri privind livrările de bunuri și servicii cu cotele de 19%, 9% și 5%.

“Ideea este că noi de la început am spus că acest sistem de decont de taxe, că-i de TVA, că-i Declarație unică, orice precompletat este un mecanism de sprijin pentru contribuabil, nu este un mecanism care să fie folosit în control și în conformare fiscală. Nu!”, a declarat Robert Șova, vicepreședintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR).

El este de părere că ne aflăm într-o situație „un pic hilară”.

„Pe acea declarație, pe acea notificare și în lege se spune: sumele de acolo nu constituie creanțe fiscale. Păi, și atunci ce mă pui să să justific? Că în primul rând nici nu știu, sincer, dacă e legal, pentru că tu, ca autoritate, trebuie să te ocupi de creanțele fiscale. Da, să stabilești care este creanța fiscală și să te ocupi să încasezi. Păi, dacă tu spui că aia nu constituie creanță fiscală, la ce mă pui pe mine să-ți explic ceva ce tu nu dai valoare?”, a afirmat reprezentantul CECCAR.

El crede că probabil au fost niște funcționari care au văzut în raportul OECD din 2023 subiectul acesta și era exemplul Portugaliei.

„Apropo, sistemul din Portugalia era doar pentru contribuabilii care nu organizează contabilitatea, de genul PFA, adică merg pe contabilitatea de cash, nu în contabilitate. Deci practic ai văzut acolo un instrument și tu în loc să-l aplici așa cum este el, ai gândit să faci din el altceva, ce până la urmă s-a dovedit că nu putem să facem și n-am putut să fac de la început”, a declarat Robert Șova.

El amintește că toată lumea a spus: Domnule, n-ai cum să faci în momentul de față, să scoți niște sume rezonabile pe TVA deductibil, că n-ai cum.

“Ca dovadă că nu le mai regăsim aici (în notificarea pregătită de ANAF n.r.)”. Deci noi am și propus domnului ministru să-l transforme într-un instrument de sprijin pentru antreprenor. Domnule, pune-mi la dispoziție pe data de 20, când îl ai tu un sistem, sau pe 15, ca eu să intru să văd ce situații am acolo, ce facturi am emis. Hai să văd. Ok, poate sunt greșeli, pot fi neconcordanțe. Nu toată lumea are sisteme performante integrate”, explică expertul.

De asemenea, a mai arătat că unii antreprenori lucrează pe softul pus la dispoziție de Ministerul de Finanțe, după care de acolo le iau și le prelucrează.

„Deci pot exista erori. Ăsta este rolul dat de acest mecanism. Noi l-am transformat în altceva. A ieșit atâta tevatură, atâtea discuții pe subiectul ăsta, ca până la urmă, încetul cu încetul să ajungem tot acolo”, apreciază Șova.