Experții sunt îngrijorați că riscul unui accident nuclear în Ucraina crește iarna aceasta

Riscul producerii unui accident nuclear în Ucraina crește în această iarnă, au declarat luni autoritățile de reglementare în domeniul securității nucleare, care reprezintă 38 de țări, acestea îndemnând Rusia să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice a țării vecine, relatează Reuters.

Moscova și-a intensificat atacurile cu drone și rachete asupra instalațiilor energetice ucrainene, precum centralele, liniile electrice și stațiile de transformare, un sistem deja slăbit după aproape cinci ani de conflict.

„Împreună, noi… ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la riscurile tot mai mari la adresa securității nucleare, generate de războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei și de atacurile sale continue asupra infrastructurii energetice a țării”, au declarat organizațiile într-o declarație comună, consultată de Reuters înainte de publicare.

„Împreună, (noi) considerăm că este urgent ca Rusia să înceteze atacurile împotriva instalațiilor nucleare ale Ucrainei și a infrastructurii energetice esențiale pentru funcționarea acestora în condiții de siguranță”.

De ce există îngrijorări privind posibilitatea unui accident nuclear în Ucraina

Principala preocupare a autorităților de reglementare este că, în absența unei alimentări stabile cu energie electrică din rețeaua națională, centralele nucleare ucrainene întâmpină dificultăți din ce în ce mai mari în a menține materialul nuclear la temperaturi suficient de scăzute și în a evita producerea unei topiri a miezului reactorului.

Dacă un asemenea eveniment s-ar produce, ar putea avea loc eliberări de substanțe radioactive în atmosferă, așa cum s-a întâmplat în timpul dezastrului de la Cernobîl din 1986, considerat cel mai grav accident nuclear din lume.

Accidentul a dus la răspândirea iodului-131, cesiului-134 și cesiului-137 în anumite regiuni din Ucraina, Belarus, Rusia, precum și din nordul și centrul Europei.

Organizațiile care au lansat acest apel sunt HERCA (Asociația Liderilor Autorităților Europene Competente în Protecția Radiologică), WENRA (Asociația Autorităților de Reglementare în Domeniul Nuclear din Europa de Vest) și NORA (Asociația Șefilor Autorităților Nordice pentru Securitatea Radiologică).

Acestea reprezintă împreună 38 de țări, printre care toate statele membre ale Uniunii Europene, Statele Unite, Marea Britanie, Canada și Japonia, precum și alte țări.

Apel la presiuni asupra Rusiei

Per Strand, șeful HERCA și NORA, a declarat într-un interviu acordat Reuters că atacurile rusești au devenit mai grave în ultimele săptămâni, de exemplu prin utilizarea unor drone care transportă încărcături explozive mai mari și au o precizie mai ridicată în identificarea țintelor.

„Din cauza acestei noi tactici a rușilor, riscul cel mai ridicat de producere a unui accident nuclear va exista, în mod clar, în această iarnă”, a declarat acesta pentru Reuters.

Cel mai grav scenariu posibil, a spus el, ar fi o pană de curent la nivel național în Ucraina, care ar afecta simultan întreaga rețea electrică a Ucrainei și toate cele nouă reactoare nucleare aflate în funcțiune.

„Nouă reactoare afectate în același timp, cu posibilitatea unor eliberări de substanțe (radioactive), ar reprezenta o situație destul de gravă”, a declarat el.

Strand a subliniat că situația ar putea fi evitată dacă s-ar acționa în prezent și dacă Rusia ar fi supusă unor presiuni pentru a-și opri atacurile asupra infrastructurii energetice.

Strand a spus că, în caz contrar, țările europene trebuie să colaboreze în vederea pregătirii pentru situații de urgență, astfel încât să poată face față posibilelor consecințe ale unui accident nuclear.

Ucraina are patru centrale nucleare

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a declarat sâmbătă că activitatea militară provocase instabilitate în alimentarea cu energie electrică a Ucrainei în cursul săptămânii precedente, ceea ce a dus la reducerea puterii la unele unități aflate în funcțiune din centralele nucleare ale țării.

Ucraina are patru centrale nucleare, dintre care trei sunt în funcțiune, asigurând aproximativ 80% din energia electrică utilizată în această iarnă. Cea de-a patra, centrala de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, se află sub controlul forțelor rusești de ocupație, într-o zonă situată în apropierea liniei frontului.

În prezent, aceasta nu produce energie electrică, dar depinde de alimentarea cu energie din surse externe pentru a menține materialul nuclear la temperaturi suficient de scăzute și pentru a evita producerea unei topiri a miezului reactorului. Echipamentele centralei sunt alimentate cu energie electrică furnizată din Ucraina.

Centrala de la Zaporojie a pierdut de 27 de ori alimentarea cu energie electrică din afara amplasamentului de la începutul invaziei rusești în februarie 2022.

Centrala a fost nevoită să recurgă de fiecare dată la generatoarele diesel de urgență. De la sfârșitul lunii martie, centrala s-a bazat pe o singură linie de alimentare cu energie electrică din exteriorul amplasamentului.

Rusia și Ucraina se acuză reciproc că atacă centrala nucleară și că întrerup liniile electrice care duc către aceasta.