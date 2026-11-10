Explicația lui Nicușor Dan pentru excluderea AUR de la guvernare. Argumentul legat de Călin Georgescu

„De ce am exclus AUR de la guvernare?”, a fost una din întrebările pe care președintele Nicușor Dan și-a adresat-o singur și la care a încercat să răspundă în conferința de presă de luni seară, în contextul instalării noului guvern și al crizei politice care s-a prelungit timp de cinci luni în țara noastră.

„AUR la guvernare ar fi însemnat, într-o săptămână, retrogradarea ratingului de ţară”, a fost principalul argument adus de șeful statului.

„Aici o să încep tangențial o discuție despre simpatizanții AUR, pentru care am toată simpatia și îmi pare rău că n-am avut mai multe ocazii de a dialog și cumva dialogul a fost înlocuit din toate părțile cu slogane. Am simpatie și pentru că am fost în situația de a critica statul, am fost în situația de a participa la proteste, cred că la câteva sute, de a da statul în judecată cred că de sute de ori. Înțeleg foarte bine ce înseamnă să fii revoltat pe statul român. Este principalul motiv pentru care simpatizanții AUR simpatizează AUR”, a declarat Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, în conferința de presă.

„Numai că dacă ești partid politic, care reprezinți milioane de oameni, nu mai e suficient să protestezi și trebuie să dai garanția oamenilor că dacă ajungi să guvernezi ești suficient de încredere, de predictibil și știi unde vrei să ajungi. AUR nu este în situația asta azi”, a adăugat președintele.

„Retrogradarea ratingului de țară”

„Ca să o spun foarte, foarte direct. AUR la guvernare ar fi însemnat, într-o săptămână, retrogradarea ratingului de țară”, a continuat șeful statului, care în mod constant, în încercările anterioare de formare a unui nou Executiv a respins varianta prezenței formațiunii conduse de George Simion în orice fel de coaliție de guvernare.

„Nu trebuie să demonstrez că AUR este un partid populist. E suficient ca piața financiară să te numească populist și să se comporte cu tine ca atare. AUR este considerat populist de întreaga piață financiară. Am câteva zeci de studii care spun că într-o țară în care un partid populist ajunge la guvernare automat crește rata dobânzii cu care respectiva țară se împrumută”, a precizat președintele.

Alte explicații despre respingerea AUR oferite de Nicușor Dan

„ Suntem la limită cu curba de ajustare fiscală, o limită care nu permite o creștere a nivelului dobânzii azi. Mai important de atât, toate cele trei agenții de rating, la care toți investitorii se raportează, o spun cu subiect și predicat, o posibilă accedere a AUR la putere este motiv de scădere a ratingului. Pentru că economia, finanțarea, investițiile țin de încredere.

Suntem la limită cu curba de ajustare fiscală, o limită care nu permite o creștere a nivelului dobânzii azi. Mai important de atât, toate cele trei agenții de rating, la care toți investitorii se raportează, o spun cu subiect și predicat, o posibilă accedere a AUR la putere este motiv de scădere a ratingului. Pentru că economia, finanțarea, investițiile țin de încredere. AUR nu prezintă încredere, pe mai multe paliere. Pe un palier financiar, nu au un plan sustenabil de țară. Oamenii care ne împrumută vor să știe care este planul financiar – și el nu există.

Apoi, când ai un partid a cărui carte de vizită este scandalul, pe care l-am văzut inclusiv în Parlament, e previzibil că odată ajuns la putere va crea nenumărate conflicte instituționale și va afecta și stabilitatea și funcționarea administrației.

Avem toate declarațiile împotriva Occidentului, împotriva băncilor, a investitorilor străini, a unor țări care au investiții în România. Adică, dacă ești consultant economic și vine o firmă franceză și te întreabă dacă să investească în România, tu îți aduci aminte că ai un partid AUR la guvernare, al cărui președinte a declarat că Franța e o dictatură comparabilă cu Iran, că România e colonie franceză. Atunci îi spui «mai bine nu în România de data asta».”

„Partid izolaționist”

„ Îi mai spui un lucru: nu sunt sigur că în situația de securitate din regiune partidul ăsta e în stare să țină țara asta sigură. Și aici trec la jumătatea a doua, la partea externă și de securitate.

Îi mai spui un lucru: nu sunt sigur că în situația de securitate din regiune partidul ăsta e în stare să țină țara asta sigură. Și aici trec la jumătatea a doua, la partea externă și de securitate. AUR este un partid izolaționist, un partid care spune că nu îl interesează relațiile cu partenerii. Dacă în economie e nevoie de încredere ca să te integrezi în lanțuri de producție care să îți aducă o dezvoltare economică, în securitate încrederea este cu atât mai importantă. Nu poți să ai securitate fără să fii integrat într-o rețea de securitate cu parteneri. Integrarea asta înseamnă încredere.

O să vă dau câteva exemple de raportare a AUR la diferiți parteneri. SUA și NATO. Poți să ai încredere în AUR când partidul a votat împotriva prezenței trupelor americane în România? Sau când a votat împotriva legii de doborâre a dronelor? Sau când ți-a mulțumit că ai exclus țara lui din Visa Waiver? Sau că îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că Deveselu este o rușine diplomatică pe care o va reevalua? Sau care îl susține pe Georgescu care a zis că Baza Kogălniceanu este construită pentru a ataca Rusia?

Pe UE. Cum poți, cu AUR la guvernare, să te integrezi în mecanisme europene pe flancul estic când acest partid spune: «conducerea degenerată de la Bruxelles», «idiocrația de la Bruxelles», «comisari sovietici», «dictatura în Europa impusă de Ursula și de Macron». Sau care, printr-un gest simbolic, taie tortul care reprezintă integritatea teritorială a unui stat european. Cum vei păstra Franța națiune-cadru în România?

Cum poți continua procesul de aderare a Moldovei la UE cu un partid la guvernare care spune că Maia Sandu a furat alegerile și că Moldova e o dictatură susținută de Comisia Europeană?

O prezență a AUR la guvernare duce la partenerii noștri întrebarea legitimă dacă România va continua să își respecte angajamentele.”

Urmăriți LIVE cele mai importante declarații ale președintelui Nicușor Dan, în conferința de presă organizată luni seară la Palatul Cotroceni