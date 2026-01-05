Explicațiile Sanitas Constanța, după ce 70% dintre medicii de la Spitalul Județean s-au scutit de gărzi: „Sunt plătite la nivelul anului 2018 și se ajunge la ture de 32 de ore”

„Realitatea din sistem este mult mai dură decât pare din exterior”, susțin sindicaliștii de la Sanitas Constanța, după ce managerul Spitalului Județean a anunțat că „pe anumite secții, peste 70% dintre medici au scutire de gardă”, iar ministrul Sănătății a decis să trimită Corpul de Control la unitatea medicală.

Reprezentanții Sanitas afirmă că gărzile „sunt plătite la nivelul salariilor din ianuarie 2018”. Aceștia susțin că „atunci când ești plătit ca acum 7 ani, dar responsabilitatea și volumul de muncă au crescut, frustrarea și demotivarea sunt inevitabile”.

În plus, susțin sindicaliștii, „durata gărzilor este inumană”: „Există situații în care o gardă ajunge la peste 32 de ore. 32 de ore în care medicul trebuie să fie lucid, prezent, responsabil pentru vieți.”

Tot mai mulți medici aleg să plece să lucreze în privat sau în străinătate, mai spun sindicaliștii de la Sanitas, „nu pentru că nu le pasă, ci pentru că nu mai pot duce ritmul și presiunea unui sistem care nu îi protejează”.

Ei mai susțin că, în sistemul de sănătate, „epuizarea este reală”, iar „lipsa odihnei, stresul cronic și responsabilitatea uriașă duc inevitabil la burnout”.

Sanitas amintește că medicii sunt obligați să facă doar garda prevăzută în contractul individual de muncă, iar restul gărzilor sunt opționale. „Este dreptul medicului să refuze, iar angajatorul nu îl poate obliga.”

„Chiar și fără scutiri de gărzi, nimeni nu poate fi forțat să facă gărzi suplimentare”, mai spun sindicaliștii.

Medici scutiți de gărzi pe motiv că nu pot sta mai mult de două ore în picioare

Directoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Constanţa, Raluca Ştefan, a afirmat că sunt medici în unitatea medicală care fac kite, merg la sală sau pe care îi vede în cârciumi, dar care sunt scutiţi de gărzi pe motiv că nu pot sta mai mult de două ore în picioare, conform News.ro.

Raluca Ştefan a precizat că aceşti medici sunt tineri, având până în 50 de ani. Ea a menţionat că 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi.

„Am medici care fac kite, am medici pe care îi văd, când plec acasă, în cârciumi, prin vitrine îi văd, eu trecând cu maşina îi văd, şi sunt scutiţi de gărzi. Sunt colegi medici care fac sală, dar sunt scutiţi de gărzi pentru că nu pot să stea mai mult de două ore în picioare, că li se recomandă 15 minute la câte două ore să stea întinşi, în specialităţi chirurgicale. Sunt foarte tineri, sunt mai tineri ca mine. De 30 de ani, 35, până în 50 de ani sunt”, a susţinut Raluca Ştefan.

Directoarea Spitalului Județean din Constanța mai spune că situația este aceeași la nivel național și că este nevoie de o intervenție la nivel legislativ.

Rogobete trimite Corpul de Control la Constanța și anunța un nou sistem de gărzi

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat duminică că a decis să trimită Corpul de Control la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.



„Vreau să fiu foarte clar de la început: nu generalizez și nu contest existența unor patologii reale, pe care le respect și le voi respecta întotdeauna. În orice colectiv există situații medicale obiective. Însă o proporție de peste 70% este în afara oricărui cadru normal și indică faptul că, din punctul meu de vedere, acolo lucrurile au degenerat”, a scris Alexandru Rogobete pe contul său de Facebook.



Rogobete mai spune că un spital județean de urgență nu își poate permite să lase linii de gardă esențiale neacoperite, indiferent de „motivele și conflictele interne”. De aceea, anunță ministrul Sănătății, „reforma gărzilor este una structurală și deja în curs”

Ministrul a anunțat că în acest an va fi implementat un nou sistem, cu:



gardă la domiciliu,



gardă de monitorizare,



gardă de urgență.

Acestea vor fi „plătite diferențiat, pentru a reflecta corect nivelul de responsabilitate și efort”.