Explicațiile Ucrainei pentru incidentul cu dronă de la granița Bulgariei cu România

Ambasadoarea Ucrainei la Sofia a fost convocată la Ministerul bulgar al afacerilor externe, luni, pe tema incidentului cu drona care a explodat în apropierea localității Kardam, la granița Bulgariei cu România, conform anunțului făcut de reprezentanții ei, sâmbătă, pentru AFP.

Kievul a precizat că este „într-un contact strâns cu partea bulgară pentru a clarifica împrejurările” incidentului și neagă că ar fi vizat Bulgaria cu vreo dronă.

„Putem spune cu certitudine că Forțele Armate ale Ucrainei nu au direcționat intenționat niciun element către Bulgaria”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de externe, Georgiy Tykhyi, care a pus incidentul pe seama războiului declanșat de Rusia.

La prânz, prim-ministrul bulgar Rumen Radev a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că o dronă s-a prăbușit și a explodat la ora 8:10 dimineața pe teritoriul bulgar, la granița cu România, în apropierea unor infrastructuri energetice critice.

Analizele preliminare arată că a fost vorba, cel mai probabil, despre o dronă-momeală de tip „Maya”, a precizat ulterior Ministerul bulgar al apărării, meționând totodată că, „la ora actuală, nimic nu sugerează că acesta ar fi fost un incident deliberat”.

Explozia nu a produs victime, însă cantitatea de exploziv pe care o transporta drona era una „semnificativă”, conform premierului bulgar Rumen Radev.

„Drona a explodat în imediata vecinătate a punctului de trecere a frontierei cu România de la Kardam”, la „1.000 de metri de stația de compresoare de la gazoductul Trans-Balkan”, a spus Rumen Radev într-un mesaj video transmis de guvern.

Bulgaria a spus că drona a venit dinspre România

Potrivit părții bulgare, drona a trecut din România în Bulgaria fără să fie detectate de sistemele radare.

Un comunicat a transmis și Bucureștiul, care a precizat că „sistemele de supraveghere radar ale MApN nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria”.

„În intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei”, a declarat Ministerul Apărării.