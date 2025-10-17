Explozia din blocul din Rahova: Numere de telefon puse la dispoziție pentru locatarii din imobilul afectat

Primăria Sectorului 5 a anunțat mai multe numere de telefon pentru locatarii din blocul în care vineri dimineață s-a produs explozia soldată cu 3 morți și 14 răniți.

Numere de telefon, „pentru asistență”, puse la dispoziție de Primăria Sector 5:

0735.518.019

0799.413.942

0735.520.675.

Deflagrația a avut loc într-un bloc cu 8 etaje de pe strada Vicina nr 3. În urma deflagrației, etajele 5 și 6 ale blocului s-au prăbușit.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat vineri, la locul exploziei din Sectorul 5, că va convoca de urgență o ședință a consiliului General la ora 14:00 pentru aprobarea proiectului privind acordarea unui ajutor financiar persoanelor/familiilor din imobilul situat în Calea Rahovei nr. 317, Sector 5, ale căror locuințe au devenit inutilizabile.

„​​Putem asigura că toți cei afectați vor avea unde locui în această seară și în perioada următoare. Ne vom reîntâlni pe parcursul zilei de mai multe ori tocmai pentru a pune la punct necesitățile”, a spus primarul Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, prezent în Rahova.

„Vom asigura cazare din acest moment după decizia Comitetului pentru Situații de Urgență. Primăria Capitalei împreună cu primăria Sectorului 5 vor pune la dispoziție locuințe pentru persoanele respective”.

