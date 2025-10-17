Explozia din blocul din Rahova: Numere de telefon puse la dispoziție pentru locatarii din imobilul afectat
Primăria Sectorului 5 a anunțat mai multe numere de telefon pentru locatarii din blocul în care vineri dimineață s-a produs explozia soldată cu 3 morți și 14 răniți.
Numere de telefon, „pentru asistență”, puse la dispoziție de Primăria Sector 5:
- 0735.518.019
- 0799.413.942
- 0735.520.675.
Deflagrația a avut loc într-un bloc cu 8 etaje de pe strada Vicina nr 3. În urma deflagrației, etajele 5 și 6 ale blocului s-au prăbușit.
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat vineri, la locul exploziei din Sectorul 5, că va convoca de urgență o ședință a consiliului General la ora 14:00 pentru aprobarea proiectului privind acordarea unui ajutor financiar persoanelor/familiilor din imobilul situat în Calea Rahovei nr. 317, Sector 5, ale căror locuințe au devenit inutilizabile.
„Putem asigura că toți cei afectați vor avea unde locui în această seară și în perioada următoare. Ne vom reîntâlni pe parcursul zilei de mai multe ori tocmai pentru a pune la punct necesitățile”, a spus primarul Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, prezent în Rahova.
„Vom asigura cazare din acest moment după decizia Comitetului pentru Situații de Urgență. Primăria Capitalei împreună cu primăria Sectorului 5 vor pune la dispoziție locuințe pentru persoanele respective”.