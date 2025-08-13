Explozie cu 4 răniți grav la Letea Veche. Ministerul Sănătății activează mecanismul pentru a transfera răniții cu arsuri grave în străinătate

Trei persoane au arsuri cuprinse între 50 și 70% suprafață corporală, iar o minoră s-a ales cu arsuri pe 40% din corp în urma unei explozii produse miercuri după-amiază în localitatea Letea Veche din județul Bacău. Ministerul Sănătății anunță că, împreună cu Departamentul pentru Situații de Urgență, va activa Mecanismul European de Protecție Civilă pentru transferul pacienților în străinătate.

Pacienta minoră cu arsuri de aproximativ 40% suprafață corporală va fi transferată de urgență la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, cu un elicopter SMURD, anunță Ministerul Sănătății, într-un comunicat.

Trei adulți cu arsuri cuprinse între 50-70% suprafață corporală vor fi redirecționați în urma stabilizării hemodinamice către Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara.

România, fără niciun centru pentru tratarea marilor arși

Secția de arși de la spitalul Floreasca, singura din România autorizată ca centru pentru tratarea marilor arși, își va pierde acest statut, a anunțat marți ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

La momentul autorizării, în anul 2022, medici și supraviețuitori ai incendiului din clubul Colectiv au acuzat faptul că structura de spital de la Floreasca nu respectă standardele necesare unui centru de mari arși, iar autorizarea s-a făcut „din pix”.

Faptul că România nu va mai avea niciun centru de mari arși face posibil, din punct de vedere al legislației, și transferul pacienților cu arsuri grave în spitale din străinătate.