Explozie într-un bloc din Buzău. Zeci de apartamente afectate / Imagini din momentul deflagrației – VIDEO

Pompierii au intervenit duminică dimineață într-un bloc din Buzău unde s-a produs o explozie, o persoană fiind rănită și zeci de apartamente fiind afectate de suflul deflagraţiei.

Un număr de 35 de apartamente dintr-un total de 79 au fost afectate în urma exploziei produse în blocul situat în zona industrială a municipiului Buzău. Etajul al doilea al imobilului a fost afectat complet, iar pagube, inclusiv geamuri sparte, s-au înregistrat şi la apartamente de la etajele 1, 3 şi 4, potrivit datelor iniţiale furnizate de reprezentanţii ISU Buzău, relatează News.ro.

Potrivit ISU Buzău, explozia a fost cauzată de o acumulare de gaze şi nu a fost urmată de incendiu.

În urma evenimentului, o persoană a fost rănită, acesteia fiindu-i acordat primul ajutor la faţa locului de către echipajul SMURD.

Ulterior, reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău au transmis că la UPU a fost transportat un bărbat în vârstă de 64 de ani, care a suferit arsuri de gradul I–II pe aproximativ 10% din suprafaţa corpului. La momentul evaluării medicale, acesta era conştient, cooperant şi orientat temporo-spaţial, fiind în curs de investigaţii.

Blocul era alimentat cu gaze naturale, iar locuinţele erau dotate cu convectoare. În urma exploziei, alimentarea cu gaze şi energie electrică a fost sistată în întregul imobil, iar reprezentanţii distribuitorului de gaze au fost solicitaţi pentru verificări şi remedierea defecţiunilor.

Ce spun reprezentanţii Distrigaz

Distrigaz Sud Reţele a venit cu precizări după explozia produsă duminică dimineaţă la un bloc de pe Aleea Industriilor din Buzău şi anunţă că a sistat alimentarea cu gaze pentru 83 de locuinţe până la remediarea problemelor la instalaţia de gaze.

Potrivit Distrigaz, incidentul a fost semnalat la ora 10:35, la un apartament situat la etajul al doilea al blocului GEROM. Echipele de intervenţie au ajuns de urgenţă la faţa locului şi au luat măsuri imediate de siguranţă, izolând zona şi oprind alimentarea cu gaze a imobilului la ora 11:03, prin sigilarea robinetului de branşament.

În urma verificărilor, specialiştii Distrigaz au stabilit că explozia a fost provocată de o acumulare de gaze naturale, cauzată de un defect la instalaţia de utilizare individuală a apartamentului afectat.

Reprezentanţii Distrigaz au precizat că nu au fost identificate pierderi de gaze pe reţeaua de distribuţie şi nici în apartamentele învecinate, la subsol sau în proximitatea imobilului.

Alimentarea cu gaze va rămâne sistată până la remedierea defecţiunilor de către o firmă autorizată A.N.R.E. şi până la transmiterea documentelor justificative către operatorul de distribuţie.

Conform legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare este în responsabilitatea proprietarilor, nu a companiei de distribuţie.

Locatarii, evacuați. Unde vor fi adăpostiți

La faţa locului s-au deplasat primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, şi subprefectul judeţului, Viorel Dobre, care coordonează împreună cu forţele de intervenţie măsurile de sprijin pentru persoanele evacuate. Locatarii au fost lăsaţi să intre, pe rând, în apartamente pentru a-şi recupera documentele, hainele şi animalele de companie.

Persoanele evacuate vor fi adăpostite temporar într-o sală a Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, după care vor fi direcţionate către diferite spaţii identificate de autorităţi.

Municipalitatea va pune la dispoziţie 10 camere de cazare la Stadionul Gloria. De asemenea, şase apartamente au fost pregătite într-un imobil aparţinând fostului sediu al Companiei de Apă, pentru restul persoanelor afectate urmând să fie identificate soluţii în perioada imediat următoare.

Autorităţile continuă evaluarea pagubelor şi ancheta pentru stabilirea cauzei exacte a deflagraţiei.