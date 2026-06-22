Explozie uriașă la terminalul prin care Qatarul își exportă gazele naturale lichefiate: 54 de răniți și 18 persoane date dispărute

O explozie a zguduit noaptea târziu principalul terminal de export de gaze naturale lichefiate (LNG) al Qatarului, după ce muncitorii au demarat procedurile de reluare a operațiunilor. Acestea au fost oprite după ce Iranul îl bombardase în timpul războiului din Orientul Mijlociu.

Explozia și incendiul pe care l-a provocat au dus la rănirea a cel puțin 54 de persoane, în timp ce alte 18 sunt date dispărute la câteva ore după incident, transmit Reuters și Associated Press.

AP notează că explozia din zona industrială Ras Laffan Industrial City ar putea provoca noi turbulențe pe piețele globale ale energiei, mai ales că Qatarul rămâne unul dintre cei mai mari producători de gaze naturale din lume. Qatarul și-a oprit producția după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu la sfârșitul lunii februarie.

Controlul exercitat de Teheran asupra strâmtorii a făcut imposibilă expedierea livrărilor Qatarului către clienții săi.

Qatarul a început lucrările pentru repornirea terminalului său de export pe măsură ce Iranul și-a redus controlul asupra strâmtorii, după anunțarea acordului de pace cu SUA. Lucrările de repornire au continuat după ce Iranul a declarat sâmbătă că a închis din nou Strâmtoarea Ormuz.

Qatarul a anunțat inițial un bilanț al victimelor mult mai mic

Compania de stat QatarEnergy a anunțat că aceste lucrări au provocat duminică noaptea o explozie și un incendiu la instalația de alimentare cu gaze Barzan.

Amploarea pagubelor rămâne necunoscută după explozie, oficialii declarând inițial doar că un număr redus de persoane au fost rănite. Însă, câteva ore mai târziu, Ministerul de Interne al Qatarului a comunicat un bilanț al victimelor mult mai mare.

Imagini neconfirmate care circulă pe rețelele de socializare par să surprindă momentul exploziei:

Video reportedly showing the moment of the explosion in the Ras Laffan Industrial City area of Qatar.pic.twitter.com/uWTP9Ef6fk https://t.co/V4XGXkJ65m — Clash Report (@clashreport) June 21, 2026

Qatarul deține aproape integral această instalație, o participație minoră fiind deținută și de compania petrolieră ExxonMobil. Compania nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

În martie, o rachetă iraniană a lovit Ras Laffan, declanșând un incendiu care a provocat pagube „extinse” înainte de a fi stins. Qatarul își suspendase deja producția de acolo din cauza atacurilor iraniene.