Explozie urmată de incendiu în Sectorul 6. O persoană a murit

O persoană a murit în urma unei explozii urmate de incedniu care s-a produs marţi dimineaţă într-o casă din Sectorul 6 al Capitalei.

„În această dimineaţă, în jurul orei 03:30, a avut loc o explozie urmată de incendiu la o casa pe strada Pietrele Doamnei, Sector 6, Bucureşti”, a anunţat ISU Bucureşti – Ilfov, conform News.ro.

Incendiul s-a manifestat cu flacără violentă, pe o suprafaţă de aproximativ 100 mp, iar în urma exploziei tavanul şi pereţii casei s-au prăbuşit. Din primele informaţii, în momentul producerii exploziei în locuinţă se afla o persoană.

Echipele de căutare-salvare au extras de sub dărâmături o persoană decedată şi câinele acesteia, precizează ISU.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate progresiv şi au intervenit 8 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, 1 autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori şi 5 ambulanţe SMURD.