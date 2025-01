EY România primește certificarea Top Employers pentru al patrulea an consecutiv

EY România a primit în 2025 certificarea Top Employer din partea Top Employers Institute pentru al patrulea an consecutiv.

Top Employers Institute certifică organizațiile în baza participării și a rezultatelor obținute la studiul HR Best Practices. EY România s-a clasat peste nivelul de referință cu scoruri înalte în strategia de business (100%), etică și integritate (100%), leadership (95%) și învățare și dezvoltare (90%). De asemenea, EY a obținut scoruri foarte ridicate și în arii precum digital HR, total rewards, beneficii flexibile și suport pentru dezvoltare în carieră.

Programul Top Employers Institute certifică organizațiile pe baza participării și rezultatelor sondajului lor de cele mai bune practici în resurse umane. Acest sondaj acoperă șase domenii de resurse umane, constând din 20 de subiecte, inclusiv Strategia de resurse umane, Mediul de lucru, Atragerea talentelor, Învățarea, Diversitatea, Echitatea și Incluziunea, Wellbeing și altele.

Irina Mînzală, Director Resurse Umane, EY România: „EY România operează în industria serviciilor profesionale, cunoscută pentru exigențele sale înalte și reglementările stricte. Succesul nostru este profund legat de oamenii excepționali care fac parte din echipa noastră. Împreună, ne străduim în fiecare an să îmbunătățim continuu practicile noastre de resurse umane, pentru a crea un mediu de lucru care inspiră motivație și performanță. Ne dorim ca fiecare coleg să aducă în echipă cea mai autentică versiune a sa pentru a performa la cel mai înalt nivel și să găsească inspirație și modele de urmat în jurul său, în echipa EY.

Certificarea Top Employers, obținută pentru al patrulea an consecutiv, reprezintă o mare mândrie și un prilej de recunoștință pentru noi. Este, de asemenea, o reînnoire a angajamentului nostru de a continua să investim în dezvoltarea profesională și personală a colegilor noștri. În ultimul an, EY România a continuat să optimizeze procesele de muncă și să fie un pionier în adoptarea inteligenței artificiale la nivel organizațional.”

Programul Top Employers a certificat și recunoscut peste 2.400 de Angajatori de Top, provenind din 125 de țări și regiuni, de pe 5 continente.

***

Despre EY România

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 392.995 de angajați în peste 700 de birouri în 150 de țări și venituri de aproximativ 51,2 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2024. Rețeaua lor este cea mai integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia îi ajută să le ofere clienților servicii prin care să beneficieze de oportunitățile din întreaga lume.

Prezentă în România încă din anul 1992, EY furnizează, prin intermediul celor peste 1000 de angajați din România și Republica Moldova, servicii integrate de audit, asistență fiscală, juridică, strategie și tranzacții, consultanță către companii multinaționale și locale.

Avem birouri în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău. EY România s-a afiliat în 2014 singurei competiții de nivel mondial dedicată antreprenorialului, EY Entrepreneur Of The Year. Câștigătorul ediției locale reprezintă România în finala mondială ce are loc în fiecare an, în luna iunie, la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur Of The Year. Pentru mai multe informații, vizitați: www.ey.com

Despre Top Employer Institute

Top Employers Institute Top Employers Institute este autoritatea globală numărul 1 în strategii de resurse umane. Cu certificarea noastră de top la nivel mondial și cu perspective bazate pe date, ghidăm și împuternicim organizațiile să implementeze practici transformatoare pentru oameni, să genereze rezultate de afaceri și le ajutăm să atragă, să angajeze și să rețină talente de top.

În 2025, Top Employers Institute a certificat mai mult de 2.400 organizații în 125 de țări/regiuni. Acești Top Employers certificați au un impact pozitiv asupra vieților a peste 12 milioane de angajați la nivel global. Top Employers Institute. Pentru o lume a muncii mai bună.

Articol susținut de EY România