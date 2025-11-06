„Faceți listă din timp și nu dați datele de card la telefon”. Câteva recomandări pentru un Black Friday fără incidente în 2025

Faceți din timp o listă, fiți atenți la reduceri, nu dați prin telefon date despre carduri. Sunt câteva dintre recomandările ARMO, Asociația Română a Magazinelor Online, pentru cei care cumpără de Black Friday. ARMO estimează că evenimentul de shopping „va seta noi recorduri privind numărul de comenzi și valoarea lor”.

Asociația vine cu câteva recomandări „pentru o experiență sigură și bună de Black Friday 2025”

Verificați site-urile înainte de a plasa o comandă

Asigurați-vă că site-ul are date de contact vizibile pe site, termeni și condiții afișate într-un loc vizibil. Fiți atenți la nivelul reducerilor

Reducerile de Black Friday trebuie raportate la cel mai mic preț din ultimele 30 de zile. Pregătiți-vă lista de cumpărături din timp

Black Friday aduce milioane de produse la reducere. Pentru a profita eficient de ofertele dorite, planificați achizițiile, urmăriți din timp magazinele preferate și decideți în avans ce soluție de plată în rate folosiți dacă este cazul. Folosiți metode de plată sigure

Plata online cu cardul, prin procesatori autorizați, este rapidă și sigură. Nu oferiți datele dvs. de pe carduri la telefon, nu faceți plăți în conturi personale prin transfer bancar. Verificați politica de retur și garanție

Conform legislației, aveți dreptul de a returna produsele achiziționate online în termen de 14 zile, chiar cu perioade extinse în cazul unor retaileri. Citiți condițiile de retur înainte de a finaliza comanda.

Potrivit estimărilor membrilor asociației, interesul consumatorilor pentru reducerile de Black Friday rămâne ridicat, iar magazinele online au îmbunătățit și capitolul logistică, mai spun cei de la ARMO.

