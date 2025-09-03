„Faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie”. Parlamentul a aprobat proiectul USR, legea merge la Nicușor Dan pentru promulgare

Plenul Camerei Deputaților a votat astăzi un proiect de lege prin care autoritățile pot confisca acum de la cămătari atât dobânzile încasate, cât și sumele date inițial cu camătă. Propunerea de modificare inițiată de deputații USR Alexandru Dimitriu și Stelian Ion merge acum la promulgare la președintele Nicușor Dan.

Potrivit site-ului Camerei, proiectul a fost votat de 266 de deputați, 20 s-au abținut și a fost un singur vot împotrivă, cel al unei parlamentare SOS România Ana Marcela Baș.

Inițiativa a apărut după o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care cămătarii își minimizau pierderile, deoarece ÎCCJ a interpretat că banii dați împrumut de aceștia nu constituie bunul/obiectul infracțiunii, iar statul poate confisca doar dobânda obținută, potrivit unui comunicat USR.

„Dacă faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie! Este timpul să luăm banii de la cămătari și să îndreptăm o mare greșeală făcută de ÎCCJ. Este ridicol să nu fie confiscată suma care este dată cu titlul de camătă în momentul în care este condamnat un cămătar pentru această infracțiune. Este ridicol pentru că această sumă face obiectul infracțiunii de camătă. Trebuie să oprim aceste practici, pentru că generează trafic de persoane, sărăcie lucie și alte infracțiuni”, afirmă deputatul USR Alexandru Dimitriu, membru al Comisiei juridice din Camera Deputaților.

„România are nevoie de legi clare și ferme împotriva cămătăriei, nu de portițe care să protejeze infractorii. Doar așa putem descuraja cu adevărat această practică toxică, care exploatează oameni aflați în situații de vulnerabilitate”, spune deputatul Stelian Ion, fost ministru al Justiției.

Potrivit deciziei ICCJ nr. 26/2025, în cazul infracţiunii de camătă doar dobânda este supusă confiscării speciale reglementate de art. 112 din Codul Penal. Acest lucru însemna că statul putea confisca de la cămătari doar banii obținuți ca dobândă, nu și banii împrumutați, a subliniat USR.

Legea USR modifică art. 351 din Codul Penal astfel: „Darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Confiscarea specială poartă atât asupra sumei de bani date, cât și asupra dobânzii obținute prin săvârșirea infracțiunii, inclusiv când aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate și se dispune conform art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul Penal”.