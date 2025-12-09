Factura falimentelor City și Euroins a ajuns la 800 de milioane de euro și numărătoarea continuă. Unde a fost „promovat” de Ciolacu unul dintre șefii ASF din perioada acestor falimente

Zeci de mii de păgubiți – oameni, firme și instituții – încă mai așteaptă să-și primească banii datorați de City Insurance și Euroins, foștii lideri RCA intrați în faliment, în timp ce Fondul de garantare a asiguraților (FGA) a plătit peste 3,99 miliarde de lei (800 de milioane de euro), până la sfârșitul lunii noiembrie din acest an, după soluționarea a peste 91% din cererile de plată, arată cele mai recente date transmise la solicitarea HotNews de către FGA.

FGA plătește banii din contribuția strânsă de la firmele de asigurări, contribuție care s-a adunat pe fondul creșterii prețului RCA achitat de către asigurați.

Până la finalul lunii noiembrie 2025, Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a soluționat 458.266 de cereri de plată, echivalentul a 91,3% din totalul de 501.682 cereri de plată primite în contul celor doi asigurători în faliment.



Solicitările de plată au venit încă din toamna lui 2021, după falimentul City, respectiv din martie 2023, după falimentul Euroins, iar FGA subliniază că încă mai primește cereri de plată pentru ambele societăți.

În cazul City Insurance, FGA spune că „până la sfârșitul lunii noiembrie 2025 a soluționat 251.510 cereri de plată, dintr-un total de 266.943, achitând despăgubiri în valoare de 2,43 miliarde de lei, cu mențiunea că încă se primesc cereri de plată pentru această societate”.

În cazul Euroins, FGA a comunicat că a soluționat un număr de 206.756 cereri de plată, dintr-un total de 234.739, achitând despăgubiri în valoare de 1,56 miliarde de lei, dar și aici încă se mai primesc cereri de plată.

Zeci de mii de păgubiți mai au de încasat în jur de 290 milioane de euro

La sfârșitul lunii noiembrie din acest an, Fondul de Garantare a Asiguraților mai avea de soluționat 43.416 cereri de plată în contul celor doi asigurători în faliment, pentru care a constituit provizioane de peste 1,43 miliarde de lei, echivalentul a circa 290 milioane de euro.

Mai exact, FGA spune că mai avea de soluționat un număr de 15.433 cereri de plată cu un provizion aferent de aproximativ 622 milioane de lei pentru creditorii de asigurări ai City Insurance, dintre care aproximativ 80% reprezintă cereri de plată primite de la BAAR, în baza sistemului Carte Verde.

În cazul Euroins, FGA mai avea de soluționat un număr de 27.983 cereri de plată cu un provizion aferent de aproximativ 811 milioane de lei pentru creditorii acestui asigurător, cu mențiunea că încă se primesc cereri de plată pentru această societate.

Ce a făcut ASF și unde a ajuns șeful său

Piața asigurărilor este supervizată de ASF, una dintre instituțiile la care se încearcă reformarea prin lege specială asumată de guvernul Bolojan în fața Parlamentului.

Nicu Marcu a fost șef la ASF în perioada 2017-2020, pe perioada crizei Euroins, când această societate a dat faliment. A fost al patrulea lider RCA falimentat într-un interval de doar câțiva ani, situație care a atras o puternică critică în societate, față de felul în care ASF controlează piața RCA. Șefii ASF, în frunte cu Nicu Marcu, au fost audiați la nivelul Parlamentului.

În momentul cazului Euroins, Nicu Marcu câștiga, conform Liberatea, 15 salarii pe an, de câte 12.500 de euro net.

Nicu Marcu a fost trecut de Marcel Ciolacu pe o poziție foarte importantă în structura statului, șef la ORNISS, instituție care autorizează numirile funcționarilor și demnitarilor în funcție de accesul acestora la informațiile secrete din stat.

Când își vor primi oamenii banii

Fondul estimează că până la sfârșitul acestui an va soluționa 90% din cererile de plată primite, „cu mențiunea că finalizarea instrumentării acestora va depinde de completarea documentației de către petenți, de comunicarea datelor/ documentelor de către lichidatorul judiciar și de soluționarea cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care figurează ca parte procesuală, asigurătorul în faliment”.

„Totodată, potrivit acelorași estimări, toate cererile de plată primite de către Fond până la 1 octombrie 2025, vor fi instrumentate și achitate în primul trimestru din anul 2026, cu excepția cererilor primite de la BAAR, în baza sistemului Carte Verde, sumele fiind deja achitate de BAAR către creditorii de asigurări.



Cererile de plată care vor fi primite de Fond în trimestrul IV din 2025 și în primele 2 luni ale anului 2026, vor fi instrumentate și achitate de Fond pe parcursul anului 2026, cu excepția cererilor de rambursare formulate de BAAR, care vor fi eșalonate la plată, în funcție de disponibilul FGA, începând cu luna mai 2026”, au precizat pentru HotNews.ro oficialii FGA.

Unii vor fi plătiți mai repede

Persoanele grav rănite sau rudele celor decedați în accidente auto produse de șoferi care au avut mașinile asigurate la City Insurance ori Euroins, societăți intrate ulterior în faliment, vor fi despăgubiți cu prioritate de către Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), potrivit unei legi promulgate, în data de 3 decembrie, de președintele Nicușor Dan.

Bani vor primi cu prioritate și foștii clienți ai Euroins care și-au denunțat polițele (nu doar RCA) și nu au primit încă diferența de primă.

„Din evidențele FGA, rezultă că din categoria cererilor de plată care trebuie analizate cu prioritate mai sunt de soluționat aproximativ 1200 de cereri de plată care prezintă cazuri sociale, cu un provizion aferent de aproximativ 172 milion de lei și aproximativ 900 cereri de restituire primă cu un provizion aferent de aproximativ 1 milion de lei”, au comunicat către HotNews.ro reprezentanții FGA.

Fondul de garantare a asiguraților a menționat că „ia toate măsurile necesare pentru ca aceste cereri să fie soluționate până în ianuarie 2026, cu mențiunea că sunt și cereri de plată în stadiul completare documente, iar finalizarea instrumentării acestora va depinde de completarea documentației de către petenți, de comunicarea datelor/ documentelor de către lichidatorul judiciar”.

Totodată, a mai spus Fondul, „soluționarea unor astfel de cereri depinde si de soluționarea cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care figurează asigurătorii în faliment ca parte procesuală, iar FGA nu este parte”.

Noua lege elimină și pragul de 500.000 de lei, suma maximă de bani pe care o putea plăti Fondul de Garantare a Asiguraților păgubiților RCA ai unui asigurător în faliment, dar numai în cazul procedurilor de faliment care se vor deschide în viitor.

Potrivit FGA, modificările legale prevăd „eliminarea plafonului actual de 500.000 lei în cazul contractelor RCA, pentru procedurile de insolvență deschise începând cu data de 23.12.2023, plățile urmând a fi efectuate de către FGA în limita unui plafon de garantare care este dat de nivelul limitei maxime de răspundere a asigurătorului care a încheiat contractul RCA, adică cea mai mare valoare dintre limita de răspundere prevăzută în legislația aplicabilă locului de producere a accidentului și cea prevăzută în contractul RCA (plafonul de 500.000 lei/ creanță va fi utilizat în continuare în cazul celorlalte tipuri de asigurări)”.

Prin urmare, având în vedere că procedurile de insolvență pentru City Insurance și Euroins au fost deschise anterior datei de 23 decembrie 2023, această modificare nu este aplicabilă pentru cererile de plată formulate în temeiul unor polițe emise de aceste societăți, argumentează FGA.