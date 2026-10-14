Familia bărbatului ucis de un tigru după ce a intrat în țarcul animalelor roagă oamenii să nu mai distribuie înregistrarea momentului

Familia lui William Chapman, bărbatul ucis de un tigru într-un parc zoologic cu animale sălbatice din Marea Britanie, a făcut apel la oameni să nu mai distribuie imaginile video ale atacului, afirmând că acestea le provoacă o suferință emoțională extremă, relatează Reuters.

William Chapman a murit sâmbătă, după ce a intrat într-un țarc destinat tigrilor la Yorkshire Wildlife Park din nordul Angliei, în apropiere de Doncaster. Tânărul în vârstă de 23 de ani a fost declarat decedat la fața locului.

„Publicarea și distribuirea unui conținut media profund ofensator ne provoacă […] o suferință emoțională extremă într-un moment în care suntem deosebit de vulnerabili. Le cerem oamenilor să înceteze să facă acest lucru”, a transmis familia lui Chapman într-o declarație publicată marți și citată de presa britanică.

Comunicatul a venit după ce președintele american Donald Trump a distribuit marți pe platforma sa Truth Social imagini video cu atacul mortal, însoțite de mesajul:

„Să nu te pui niciodată cu natura! Președintele DJT”.

Ulterior, acesta a publicat un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care se înfățișează îmblânzind un tigru și apoi jucându-se cu acesta.

Bărbatul care a intrat în țarcul pentru tigri avea probleme psihice

Familia l-a descris pe Chapman drept un „tânăr inteligent, cald și sociabil”, care suferise de o afecțiune psihică gravă timp de mai mulți ani.

Membrii familiei au precizat că îi revine medicului legist să stabilească dacă problemele sale medicale au avut vreun rol în decesul său.

Reprezentanții parcului au declarat că tigrul pe nume Altai nu va fi eutanasiat. Acesta este un exemplar din specia pe cale de dispariție a tigrului de Amur.

Autoritățile locale au demarat o anchetă privind sănătatea și securitatea. Parcul rămâne închis.