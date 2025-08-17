Familia Pintilie, proprietara unei rețele de benzinării din Vrancea, își extinde rapid investițiile imobiliare din București

Familia antreprenorială Mariana și Lucian Pintilie, care gestionează o rețea de benzinării în Focșani și în județul Vrancea, este în curs de autorizare a celui de-al doilea său proiect rezidențial realizat pe cont propriu de pe piața imobiliară bucureșteană, iar, în paralel, a început vânzările primelor blocuri pe care le construiește în cadrul Metalurgiei Park, din Berceni, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

