fanatik.ro: Fiul lui Nicolae Ciucă își caută de lucru. Ce salariu încasează Ștefăniță de la banca al cărei angajat este de 5 ani

Nicolae Ciucă, candidatul PNL la alegerile prezidențiale din acest an, are un fiu, Ștefăniță, care lucrează în domeniul IT.

Nicolae Ciucă și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale și și-a lansat într-o emisiune televizată cartea autobiografică "În slujba țării". Atmosfera festivistă a fost însă stricată de dezvăluirile legate de rolul pe care l-a avut acesta la conducerea batalionului "Scorpionii roșii" în luptele de la Nassiria, din Irak, apărute într-o anchetă a celor de la Recorder.

