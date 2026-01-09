Fără internet în Iran de peste 24 de ore / Liderul suprem al țării a promis că autoritățile nu vor da înapoi în fața protestatarilor

Întreruperea accesului la internet pe care au dispus-o autoritățile iraniene în contextul protestelor masive din țară durează deja de 24 de ore, a anunțat organizația neguvernamentală Netblocks, vineri, potrivit AFP și Reuters.

„Au trecut 24 de ore de când Iranul a implementat o închidere a internetului la nivel național, conectivitatea stagnând la 1% din nivelurile obișnuite”, a declarat organizația într-o postare pe platforma X.

Organizațiile care militează pentru drepturile omului au documentat zeci de cazuri de protestatari care au murit în aproape două săptămâni, iar televiziunea iraniană de stat a difuzat ciocniri și incendii. Agenția semi-oficială de știri Tasnim a scris că în cursul nopții au fost uciși mai mulți ofițeri de poliție.

Într-un discurs televizat, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a spus că autoritățile nu vor da înapoi, acuzându-i pe protestatari că acționează în numele grupurilor de opoziție care au plecat din țară și al Statelor Unite. Un procuror a amenințat că vor fi date pedepse cu moartea.

Protestele reprezintă cea mai mare provocare internă cu care se confruntă regimul clerical al Iranului în cel puțin trei ani. Conducătorii țării par mai vulnerabili decât în perioadele dificile anterioare, având în vedere situația economică problematică și războiul de 12 zile purtat cu Israelul în vară, în care a intervenit și SUA.

Inițial protestele s-au concentrat pe economie, dar s-au extins și includ sloganuri care vizează autoritățile în mod direct.

Grupul iranian pentru drepturile omului HRANA a anunțat vineri că a documentat moartea a cel puțin 62 de persoane, dintre care 14 membri ai forțelor de ordine și 48 protestatari, de când au început demonstrațiile, în 28 decembrie.

Închiderea internetului a redus drastic cantitatea de informații care ies din țară. Către Iran nu putea fi efectuate apeluri telefonice. Cel puțin 17 zboruri între Dubai și Iran au fost anulate, potrivit aeroportului din Dubai.