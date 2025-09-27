„Fără să pretind să fie de acord cu mine, pun o singură întrebare celor care în continuare cred că soluția pentru noi toți românii e Călin Georgescu”

Vin zile importante nu doar pentru Republica Moldova, ci și pentru noi toți, scrie Cătălin Tolontan în GOLAZO.ro.

Poate că viața e un concept prea vag, dar fotbalul nu este. Mai ales fotbalul copilăriei, cel despre care Ion Chirilă, jurnalistul și scriitorul născut în Basarabia, spunea că este sportul ideal. Fotbalul acela nu e vag pentru că îl simțim după atâtea decenii. Iar reflexele sale ne însoțesc și când nu știm.

Cu excepția situației în care joci „1 la 1”, în fotbal îți alegi un coechipier. Alegerile de la începutul meciurilor, când se formează de regulă două sau trei echipe, sunt modelul ideal și rătăcit al alegerilor politice. Pentru că în ele primează meritul.

Citește întreg articolul pe GOLAZO.ro