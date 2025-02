Femeie cu arsuri grave, externată cu răni adânci până la os. Spitalul Floreasca spune că a fost „la cerere”, familia neagă / Biletul de externare: „În acest context favorabil, se decide externarea pacientei”

O femeie în vârstă de 45 de ani, din Comarnic, victima unui grav accident de muncă, a fost lăsată să plece acasă deși rănile ei erau atât de adânci, încât i se putea vedea osul, acuză familia. Cazul ei a fost făcut public, zilele trecute, de Monica Althamer, navigator de pacienți. Vineri, Spitalul Floreasca din București a transmis o primă reacție, în care spune că au apărut „informații care nu corespund realității”.

Pe 15 noiembrie 2024, rudele Alinei, mamă a doi copii din Comarnic, județul Prahova, au primit un telefon șocant. „A luat foc”, le-a spus vocea de la celălalt capăt, fără altă explicație.

„Apoi nu ne-a mai răspuns nimeni la niciun telefon”, povestește, pentru HotNews, Ștefania, sora Alinei. N-au știut toată ziua nimic despre ea. Abia a doua zi, aceeași persoană i-a sunat din nou și le-a transmis că femeia este internată la Spitalul Floreasca din București.

Colegii „nici măcar nu au chemat ambulanța”

În urma accidentului de muncă, Alina a suferit arsuri pe 25% din suprafața corpului, unele dintre ele afectând toate straturile pielii, până la os. Un coleg a transportat-o cu mașina personală la cel mai apropiat spital, cel din Câmpina. Aceeași persoană care anunțase familia că femeia „a luat foc”.

De la Câmpina, Alina a fost transferată la Spitalul din Sinaia, iar șapte ore mai târziu ajungea la camera de gardă a Spitalului Clinic de Urgență Floreasca din București.

„Să ajungă abia după șapte ore la spital, cu astfel de arsuri? Vă dați seama ce chin a fost pe ea? Chinul ei, în primul rând! Nici măcar nu au sunat la salvare”, povestește sora Alinei.

Familia femeii a plecat imediat spre București, însă acuză că le-a luat o zi întreagă să afle măcar dacă Alina mai este în viață.

„Nu ne spunea nimeni absolut nimic despre ea. Intram pe o ușă, ne dădeau afară pe cealaltă. Nu ne-a spus nimeni în ce stare este, nici măcar dacă mai trăiește!”, spune sora femeii.

„Totul este bine”

Când au găsit-o în sfârșit pe Alina, medicii le-au spus că „totul este bine”, dar nu li s-a permis să o vadă.

În timpul internării, Alina a avut nevoie de câteva intervenții chirurgicale. A comunicat greu cu familia, care a văzut-o rar, iar în spital nu a avut voie să aibă telefon. „Probabil a făcut și un șoc, văzându-se în halul care s-a văzut”, spune sora femeii.

Familia acuză că de câte ori au încercat să discute cu cei care o aveau în grijă pe Alina nu au reușit. „Nu au vrut să stea de vorbă cu mine. Ditamai doctorul s-a ascuns de mine! Ne-am tot dus să stăm de vorbă, dar ne-a evitat de fiecare dată. Tot spunea că vorbim la externare”, spune Ștefania, sora pacientei.

„M-am dus la farmacie, s-a uitat farmacista la mine și eu la dânsa”

La o lună și jumătate de la accident, pe 31 decembrie, Alina a fost externată din spital. Rănile ei erau acoperite cu bandaje, iar familiei i s-a dat o schemă de tratament. Ștefania susține că nici în ziua externării nu a reușit să vorbească cu medicul surorii sale.

„Voiam doar să discutăm despre cum au decurs lucrurile, ce va trebui să facem acasă cu ea. Medicul mi-a trimis, prin asistentă, un bilețel pe care scria să îi cumpăr ciorap compresiv. M-am dus cu el la farmacie, s-a uitat farmacista la mine și eu la dânsa. Mi-a spus că ar fi trebuit să îmi explice ce fel de ciorap, cum trebuie să îl pun, cum se păstrează”, mai spune Ștefania.

Biletul pe care familia spune că l-a primit la externare

Șocul de acasă: rana până la os

Când au ajuns acasă, apropiații femeii povestesc că au avut un șoc. Rănile ei erau bandajate, iar când le-au desfăcut ca să-i aplice tratamente au văzut că rana de la picior era adâncă până la os.

„Noi nu am știut, la spital nu am văzut, pentru că era bandajată. Dacă știam că are o astfel de rană deschisă, nu am fi luat-o acasă. Ne-a pus și să o luăm cu mașina personală. Ea se putea infecta oricând”, povestește Ștefania.

Spitalul spune că pacienta s-a externat „la cerere”

Într-un comunicat transmis presei vineri, reprezentanții spitalului acuză „apariția în spațiul public a unor informații care nu corespund realității” și precizează că femeia s-a externat la cerere, pe 31 decembrie 2024.

„La data de 31.12.2024, pacienta a solicitat externarea pentru a petrece sărbătorile de iarnă alături de familie, stabilind împreună cu echipa medicală continuarea tratamentului în regim ambulator. La externare, leziunile de arsură erau vindecate în proporție de 95%, prezentând încă leziuni reziduale care necesitau îngrijire locală, dar fără semne inflamatorii sau secreții patologice”, se arată în comunicatul spitalului.

Medicii scriu că „se decide externarea pacientei”

Captură de pe biletul de externare al pacientei

Pe biletul de externare eliberat femeii în 31 decembrie scrie, însă, că „în acest context favorabil se decide externarea pacientei. Aceasta este preluată de către familie”.

Familia neagă că a cerut externarea. „Noi stăm la țară. Majoritatea celor care au văzut pozele cu rana ei au spus că și un animal, dacă îl vezi cu asemenea rană, îl împuști ca să nu se mai chinuie. Ea a fost trimisă acasă doar cu Algocalmin și cremă de gălbenele! Cum este posibil?”, se întreabă sora Alinei.

Pacientei i s-au dau indicații cum să îngrijească rănile și trei unguente de aplicat după toaletarea cu betadină: Epitelin (o cremă cu extract de gălbenele), RegenSil (un gel pe bază de siliconi pentru cicatrizare) și Oximed (un spray cu antibiotic).

„Visam și noaptea piciorul ăla”

„Când am desfăcut-o acasă, ne-am îngrozit. A fost groază, groază! Am crezut că nu văd bine, că nu poate exista așa ceva! Nu există așa ceva! Visam și noaptea piciorul ăla”, adaugă Ștefania.

Pe biletul de externare medicii au scris să revină la spital la „Controale Chirurgie Plastică” în 8 ianuarie, dar familia, alarmată de gravitatea rănilor, decide să o aducă din nou la camera de gardă de la Spitalul Floreasca mai devreme, pe 4 ianuarie.

„Începuse să prindă miros. Nu sunt medic, dar se vedea cum mustea și prinsese miros. M-am temut că moare cu zile acasă!”, mai povestește sora Alinei.

A fost reinternată la Floreasca

Femeia a fost reinternată la Floreasca și a avut nevoie de încă o operație, în care i s-a pus încă o grefă de piele. A mai stat în spital încă o lună și a fost externată pe 7 februarie.

„La 04.01.2025, pacienta s-a prezentat din nou la camera de gardă a spitalului, solicitând reinternarea pentru continuarea tratamentului. După evaluarea stării de sănătate, s-a convenit reinternarea pacientei și tratamentul chirurgical al leziunilor reziduale pentru a accelera procesul de vindecare”, precizează și spitalul, în punctul de vedere transmis vineri.

Ștefania acuză însă că medicii i-au spus că Alina era bine încă de la prima externare: „Eu nu sunt medic să tratez așa ceva acasă. Dacă era bine de prima dată, de ce a fost nevoie de încă o operație și o lună de spitalizare?”, se întreabă ea.

După a doua externare, diferența este „de la cer la pământ”, spune sora pacientei.

Peste 8.000 de lei pe lună doar pentru creme pentru arsuri

Alina trebuie să meargă acum periodic la controale, iar recuperarea ei va dura mult timp. Are nevoie de creme speciale pentru refacerea pielii cu arsuri.

Un tub cu 100 de mililitri de cremă RegenSil costă 150 – 180 de lei. Având arsuri pe 25% din corp, Alina are nevoie de două astfel de tuburi pe zi. Cel puțin 300 de lei. Într-o lună, peste 8.000 de lei.

Pe lângă asta, Alina trebuie să poarte ciorapi și mănuși compresive. Doar mănușa a costat 1.000 de lei. Ciorapul costă 1.500 de lei. Ele, însă, trebuie schimbate periodic.

O fundație i-a donat Alinei bani pentru recuperare

Familia Alinei spune nu și-ar fi permis costurile necesare cu îngrijirea ei, dacă nu ar fi aflat, printr-o cunoștință, despre Fundația Metropolis.

Monica Althamer, navigator de pacienți și directorul programului Spitale Publice din Bani Privați al Fundației Metropolis, este cea care a făcut publică povestea Alinei, într-o postare pe Facebook, sub forma unei scrisori către ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. În comentarii, Monica Althamer a pus și o fotografie cu rana de la picior a Alinei, adâncă până la os.

„Cum poate fi lăsată o femeie cu arsuri severe să se descurce singură acasă, cu răni ca cea din imaginea pe care o puteți vedea?”, a scris Monica Althamer.

Fundația Metropolis i-a acoperit Alinei costurile pentru creme, dar și pentru ciorapul și mănușa compresivă.

Cremele pentru arsuri, care o costă pe Alina peste 8.000 de lei într-o lună, nu sunt compensate de statul român.

Materiale pentru arsuri care pot fi decontate, dar medicii nu știu de ele

În ceea ce privește ciorapii și mănușile compresive, un ordin din decembrie 2023 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate prevede că ele sunt, teoretic, decontate.

Monica Althamer, care a sprijinit în ultimii ani mulți pacienți cu arsuri grave, spune însă, într-un dialog cu HotNews, că „faptic, pacienții nu le primesc compensate”.

„Eu nu am găsit încă doctori care să fi dat materiale compresive compensate, în baza acelui Ordin. Medicii din Timișoara mi-au spus că nu știu de el. Medicii din București nu dau rețete compensate pentru compresive”, afirmă Monica Althamer.

Și, oricum, adaugă ea, Alina a primit, la ieșirea din spital, un bilețel scris cu pixul pentru a achiziționa mănuși și ciorapi, nu o rețetă compensată. Nu i-a explicat nimeni nici faptul că ele nu se cumpără din farmacie, ci se fac pe comandă, personalizate, după ce pacientului i se iau măsurile.

„Și dacă ar fi existat o procedură clară și medicii ar fi știut, Alinei nu i-ar fi compensat nimeni cu acel bilețel scris de mână”, arată Monica Althamer.

Publicăm integral reacția transmisă presei de către Spitalul Clinic de Urgență Floreasca:

„Spitalul Clinic de Urgență București face următoarele clarificări cu privire la îngrijirile medicale acordate unei paciente (Alina), după apariția în spațiul public a unor informații care nu corespund realității.

Pacienta a fost internată în Centrul pentru Arși al spitalului în perioada 15.11.2024 – 31.12.2024, având leziuni de arsură extensive și profunde, care puneau problema unui prognostic vital și funcțional rezervat. Pe parcursul spitalizării, pacienta a beneficiat de tratamente medico-chirurgicale conform protocoalelor medicale în vigoare, având parte de îngrijiri maxime specifice unui centru de arși.

La data de 31.12.2024, pacienta a solicitat externarea pentru a petrece sărbătorile de iarnă alături de familie, stabilind împreună cu echipa medicală continuarea tratamentului în regim ambulator. La externare, leziunile de arsură erau vindecate în proporție de 95%, prezentând încă leziuni reziduale care necesitau îngrijire locală, dar fără semne inflamatorii sau secreții patologice.

La 04.01.2025, pacienta s-a prezentat din nou la camera de gardă a spitalului, solicitând reinternarea pentru continuarea tratamentului. După evaluarea stării de sănătate, s-a convenit reinternarea pacientei și tratamentul chirurgical al leziunilor reziduale pentru a accelera procesul de vindecare.

De asemenea, în conformitate cu normele în vigoare, tratamentele topice recomandate pentru recuperare au fost standardizate și incluse în protocoalele medicale. Pacienta a beneficiat și de program de kinetoterapie pe toată durata spitalizării.

În data de 07.02.2025, pacienta a fost externată complet vindecată chirurgical, cu autonomie de îngrijire, urmând să revină periodic în ambulator pentru monitorizarea pe termen lung.

Spitalul Clinic de Urgență București își reafirmă angajamentul față de siguranța pacienților și profesionalismul echipelor sale medicale, respectând cele mai înalte standarde de îngrijire. Lansarea de informații neadevărate referitoare la modul în care sunt îngrijiți pacienții în cadrul SCUB sunt în măsură să afecteze deopotrivă imaginea corpului medical și încrederea pacienților în serviciile oferite. Eforturile continue de îmbunătățire a dotărilor cu echipamente medicale și mobilier desfășurate în ultimii ani cu sprijinul Ministerului Sanatatii, inclusiv la Centrul de Arși, au îmbunătățit calitatea asistenței medicale oferite celor peste 140.000 pacienți care se prezintă anual la SCUB”.