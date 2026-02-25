Fereastra de oportunitate pe care Kievul o țintește pentru aderarea la UE. Care este cel mai mare impediment

Intervalul cuprins între alegerile generale din Ungaria, din aprilie 2026, și cele prezidențiale din Franța, din aprilie 2027, reprezintă perioada cheie în care Ucraina trebuie să-și asigure viitorul în interiorul Uniunii Europene, subliniază Politico, care citează oficiali de la Bruxelles și Kiev.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, marți, că țara sa „vrea un culoar rapid către aderare”. „Anul 2027 este foarte important pentru noi și, sper, realist, ca Putin să nu poată bloca aderarea noastră timp de zeci de ani”, a precizat Volodimir Zelenski într-o declarație de presă oferită în ziua în care s-au împlinit 4 ani de la declanșarae războiului de către Rusia. Numeroși lideri europeni au fost prezenți ieri la Kiev pentru a-și manifesta sprijinul pentru Ucraina.

Calendarul discutat la Bruxelles și Kiev

Kievul dorește ca acordul de pace negociat de președintele american Donald Trump să includă o referire la aderarea la UE în 2027.

Acordul de pace în 20 de puncte, documentul folosit ca punct de start în negocierile de pace între Ucraina și Rusia, prevede la punctul 7 că „Ucraina va deveni membră a UE la o dată specificată. Ucraina va beneficia, de asemenea, de acces preferențial pe termen scurt la piața europeană”.

Deși unele voci de la Moscova s-au declarat împotriva unei aderări a Kievului la UE și NATO, Putin a spus în septembrie 2025 că Rusia nu s-a opus niciodată unei eventuale aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană, dar a spus că nu este de acord cu aderarea acestei țări la NATO.

UE lucrează la un plan care ar putea oferi Ucrainei statutul de membru parțial anul viitor. Astfel, Ucraina ar obține un statut similar celui de observator în cadrul summiturilor Consiliului European și în comisiile Parlamentului European, în timp ce finalizează reformele necesare pentru a beneficia de privilegiile de membru cu drepturi depline.

Ultima piedică de depășit este la Budapesta

Cel mai mare impediment în calea unei aderări rapide la UE a Ucrainei stă la Budapesta. Viktor Orban a făcut din blocarea aderării Ucrainei o temă centrală a campaniei sale electorale. Recent, el a blocat ultimul pachet de ajutor în valoare de 90 de miliarde de euro pe care UE dorea să-l aloce Kievului.

Există speranțe că Viktor Orban poate fi constrâns, dacă va câștiga un nou mandat de premier, să nu blocheze aderarea, mai ales dacă este presat de către președintele american Donald Trump, au spus pentru Politico un diplomat european și un oficial ucrainean, sub protecția anonimatului.

Dacă Orbán pierde alegerile din Ungaria, atât Bruxelles, cât și Kievul văd o oportunitate în persoana lui Péter Magyar, liderul opoziției care conduce în sondaje. Cel mai recent sondaj, publicat joi, arată că Tisza, partidul de opoziție condus de Peter Magyar, și-a extins avantajul față de Fidesz, formațiunea premierului, la 20 de puncte procentuale în rândul alegătorilor hotărâți să meargă la urne.

Diplomatul european care a vorbit cu Politico afirmă că, deși în trecut Magyar a făcut afirmații critice la adresa Kievului, el pare să vrea să lucreze „constructiv” cu Bruxelles din dorința de a debloca fondurile UE înghețate pentru Ungaria. Acest lucru ar putea fi un stimulent suficient pentru ca el să renunțe la opoziția Ungariei față de aderarea Ucrainei la UE. Dacă nu va fi așa, administrația SUA ar putea fi solicitată să exercite presiuni dacă Trump mai dorește să joace rolul de negociator.

Problema cu „atât timp cât este necesar”

Principala grijă la Kiev este că, dacă negocierile se prelungesc și Trump își pierde interesul pentru un acord de pace, „cât timp va fi necesar” va însemna că Ucraina va rămâne în afara blocului până după următoarele alegeri europene din 2029, sau chiar mai târziu, potrivit oficialului ucrainean.

Calendarul care se deschide după alegerile din Ungaria riscă să se închidă după aproape un an când au loc alegerile prezidențiale din Franța, în care partidul de extremă dreapta Rassemblement National, care a fost în trecut favorabil Kremlinului, conduce în sondaje. Dacă partidul lui Marine Le Pen câștigă președinția înainte ca Ucrainei să i se ofere un loc în UE, procesul poate fi blocat pe termen nelimitat.

Cu toate acestea, aderarea deplină a Ucrainei la UE înainte de 2027 nu este luată în considerare, a declarat un înalt oficial al UE.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că, deși înțelege că „o dată clară” este „importantă” pentru Zelenski, în ceea ce privește UE, „datele în sine [fără finalizarea reformelor] nu sunt posibile”.