Fermierii români reuniți în Forumul APPR au participat la protestele de la Bruxelles și îi cer președintelui Nicușor Dan să nu mai susțină Acordul UE-Mercosur 

Fermierii români reuniți în Forumul APPR au participat la protestele de la Bruxelles și îi cer președintelui Nicușor Dan să nu mai susțină proiectul de Acord UE-Mercosur, criticat de o parte dintre producătorii europeni agricoli pentru faptul că deschide piața europeană pentru produsele din America de Sud.

