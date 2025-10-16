Fermierilor li s-a dat ordin, la nivel național, să nu mai lase găinile în exterior, în Olanda

Ministerul Agriculturii din Olanda a emis joi un ordin la nivel național către fermele avicole să țină păsările în interior și a interzis expozițiile de păsări, după descoperirea unui caz de gripă aviară într-o fermă de pui din nordul țării, informează Reuters.

Focarul din provincia Drenthe din nordul țării, primul înregistrat în Olanda începând din luna martie, a dus la emiterea unui ordin de sacrificare a aproximativ 71.000 de pui săptămâna trecută.

Gripa aviară înalt patogenă, denumită în mod obișnuit gripă aviară, a ucis sau a dus la sacrificarea a sute de milioane de păsări de curte la nivel global în ultimii ani, majoritatea dintre acestea fiind găini, aceasta fiind cauza creșterii vertiginoase a prețurilor ouălor.

Boala se poate răspândi și la oameni și la alte animale, ceea ce stârnește temeri privind o nouă pandemie.