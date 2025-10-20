Festivalul „APROAPE. ÎMPREUNĂ” aduce la București poveștile migranților din Sri Lanka

Un weekend de dialog intercultural între Sri Lanka și România are loc în 25 și 26 octombrie la Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi și la Rezidența9. Evenimentul face parte din proiectul „Aproape. Cultura noilor migranți // Focus: Sri Lanka” și propune publicului din București activități participative, lecturi și ateliere creative dedicate comunității srilankeze și publicului larg.

Proiectul „Aproape. Cultura noilor migranți // Focus: Sri Lanka”, care aduce în prim-plan cultura srilankeză și poveștile migranților asiatici în România, continuă și în luna octombrie cu o nouă serie de activități. Între 25 – 26 octombrie, publicul din București este invitat la mini-festivalul comunitar „APROAPE. ÎMPREUNĂ”, două zile de întâlniri și dialog la Muzeul Hărților și Rezidența9.

Evenimentul propune o explorare creativă a culturii de tradiție orală din Sri Lanka și a modului în care poveștile de migrație pot crea punți de dialog între comunități.

Programul include activități participative pentru toate vârstele, dedicate atât comunității srilankeze din București, cât și publicului larg: de la showcase-uri ale rezultatelor cercetării din proiect, până la o șezătoare cu povești din comunitatea srilankeză și un atelier de colaje creative.

Accesul la evenimente este gratuit, pe bază de înscriere printr-un formular care poate fi accesat AICI.

25 octombrie. Hărți, povești și fragmente de viață la Muzeul Hărților

Sâmbătă, 25 octombrie, Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi (Str. Londra 39) găzduiește activități menite să cartografieze, simbolic și afectiv, traseele personale ale celor prezenți. Începând cu ora 14:00, publicul este invitat să participe la un showcase interactiv în jurul a două hărți de mari dimensiuni – Sri Lanka și București – pe

care participanții vor putea plasa pin-uri și post-it-uri cu întâmplări semnificative, orașe natale sau povești de migrație.

De la ora 16:00, evenimentul continuă cu o șezătoare informală, în cadrul căreia vor fi citite fragmente din textele dezvoltate în timpul atelierelor mixte de scriere creativă și explorare culturală organizate primele două luni ale proiectului. Astfel, vocile migranților lși cele ale localnicilor se vor întâlni într-un spațiu dedicat dialogului și ascultării reciproce.

26 octombrie. Povești populare și colaje interculturale la Rezidența9

A doua zi a mini-festivalului va avea loc duminică, 26 octombrie, la Rezidența9 (Str. Ion Luca Caragiale 32). Începând cu ora 17:00, publicul va putea descoperi în premieră o parte din rezultatele cercetării într-un showcase de lecturi performative în limba română cu o selecție de povești populare din Sri Lanka, culese și traduse în cadrul proiectului.

Totodată, comunitatea srilankeză este invitată să contribuie, în limba engleză, cu propriile povești, pentru a completa această colecție în curs de formare.

De la ora 18:30, programul continuă cu un atelier creativ de colaje dedicat publicului larg, desfășurat în limba engleză în echipe mixte. Familiile cu copii, adolescenții și adulții sunt invitați să își creeze propriile colaje pe teme precum apartenența, călătoria, memoria sau imaginarul cultural.

„Aproape. Cultura noilor migranți // Focus: Sri Lanka” este un proiect dezvoltat de co/laborator film. În perioada august-decembrie, ediția pilot aduce în atenția publicului larg evenimente comunitare, expoziții pop-up, performance-uri, ateliere și materiale editoriale care pun în prim plan cultura srilankeză și poveștile migranților asiatici în România.

PARTENERI: Rezidența 9 – un program Fundația9 | BRD, Muzeul Hărților, One World Romania

PARTENERI MEDIA: HotNews, Radio România Internațional, Iscoada, Bookzone