Fețele Bucureștiului, misterioasele chipuri care păzesc casele de epocă din oraș. Mascaronii și facinanta lor poveste

“Faces of Bucharest”, proiectul unui visător care inventariază și documentează bătrânii mascaroni risipiți prin tot orașul, înainte ca ei să dispară definitiv. Foto credit Mihai Barbu via b365.ro

Din toate elementele arhitecturale care înfrumusețează clădirile de epocă din București, tainicii mascaroni continuă să uimească și să atragă trecătorul atent la detalii.

Poate te-ai întrebat și tu ce reprezintă aceste măști, ce rost au, cine și de ce le-a așezat pe fațadele caselor.

Sunt chipuri uimitoare realizate din piatră, terracotta sau stucatură, au avut parte de timpuri mai bune în viața lor și, mai ales, se încăpățânează să rămână fixate pe fațadele, deseori șubrede și scorojite, ale vechilor case din București. Continuă să le protejeze peste timp.

Descoperă, pe B365.ro, cine visătorul care inventariază fețele Micului Paris și care e povestea acestor chipuri fascinante.