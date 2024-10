Fibrom uterin de 8 cm, operat prin chirurgie robotică în rețeaua Regina Maria. Dr. Viorel Narcis Stoica: „Marea satisfacție a medicului care operează cu robotul este mirarea pacientului că nu-l doare nimic postoperator. Pacienții nu vor analgezice”

Aproximativ 80% dintre femei dezvoltă de-a lungul vieții fibroame uterine, niște tumori de obicei benigne, care pot fi o provocare atât pentru ele, cât și pentru medicii care le tratează. Eliza Ene avea 30 de ani când a aflat la un control medical de rutină că are un fibrom uterin de aproximativ 2 cm. „Medicul care mă monitoriza atunci mi-a spus că fibromul poate cauza probleme pe măsură ce crește, că îmi poate afecta uterul sau că pot avea probleme ulterior în procesul de a rămâne însărcinată, să duc sarcina la termen sau chiar să ajung la infertilitate”, ne-a povestit Eliza. Ea a ales să fie monitorizată la Regina Maria, de dr. Viorel Narcis Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie, fondator și coordonator al Centrului național pentru tratamentul fibromului uterin și altor patologii asociate.

Fibroame uterine pot avea de la dimensiuni microscopice până la 30 cm

Fibroamele uterine sunt descoperite adesea întâmplător la un simplu consult ginecologic de rutină, asta pentru că nu întotdeauna sunt însoțite de simptome caracteristice: sângerări uterine, tulburări de tranzit intestinal, dureri abdominale, tulburări de menstruație, creșterea în volum a abdomenului.

Eliza Ene este dintre femeile care nu a avut simptome, nu a sângerat excesiv la menstruație și nici nu a avut dureri în afara menstruației, dar știind ce complicații ar putea avea din cauza fibromului a decis să monitorizeze tumora o perioadă de timp la un medic cu experiență în această arie. Așa a ajuns la dr. Viorel Narcis Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie, în Rețeaua de Sănătate Regina Maria.

Medicul a făcut numeroase intervenții minim-invazive pentru fibroame uterine, incluzând laparoscopia, histeroscopia și chirurgia robotică. „Cazuri similare cu al dnei Eliza Ene am avut nenumărate. Am scos mai mult de 1.000 de fibroame și majoritatea femeilor își doresc să fie operate minim invaziv”, ne-a mărturisit dr. Viorel Narcis Stoica.

Fibroamele uterine pot varia de la dimensiuni microscopice până la 20 – 30cm, iar ginecologul a întâlnit în cariera sa femei cu fibroame de toate dimensiunile. Cel mai mare fibrom pe care l-a extras unei paciente avea 20 cm, dar a scos laparoscopic și chisturi de 30 de cm. S-a perfecționat continuu și a ajuns să opereze și cazuri dificile venite din străinătate.

Tratamentul chirurgical adaptat în funcție de pacientă și dorințele acesteia

Când a ajuns la dr. Stoica, fibromul Elizei crescuse destul de mult. „Avea un fibrom de 7-8 cm și chiar dacă nu-și dorea copil în momentul acela, ne-am gândit la varianta de a-și păstra opțiunea de-a deveni mamă peste ani de zile. Am optat pentru miomectomia robotică datorită recuperării rapide. Uneori fibroamele uterine peste anumite dimensiuni sunt mai greu de operat minim invaziv, respectiv laparoscopic. În plus, din cauza faptului că trebuie să păstrezi un uter cât mai performant, care să reziste într-o sarcină viitoare, de multe ori mergi spre chirurgia clasică. Dar chirurgia robotică reușește să ajungă la rezultate aproape similară cu cele ale chirurgiei plastice în privința cicatricilor pe uter, așa că am optat pentru intervenție robotică”, a explicat dr. Viorel Narcis Stoica.

În general, medicii trebuie să-și adapteze tratamentul chirurgical în funcție și de dorințele pacientei, iar embolizarea fibroamelor utilizată din ce în ce mai des nu ar fi fost o soluție potrivită pentru Eliza, în opinia ginecologului.

„Embolizarea creează multe probleme, de multe ori ajung pacientele să se opereze, deși au făcut embolizare. Pe de altă parte, există studii care arată că după embolizare vascularizația uterului nu revine complet și se întâmplă uneori ca endometrul sa nu mai crească. Embolizarea merge dacă femeia nu mai vrea copii și optează pentru varianta nechirurgicală”, este de părere dr. Stoica.

Eliza Ene a înțeles rapid că este necesar tratamentul chirurgical și avea de optat între operație clasică sau robotică Davinci Xi. A stat, a cumpănit bine și a luat decizia de-a fi operată robotic.

Dr. Viorel Narcis Stoica este coordonator al Centrului național pentru tratamentul fibromului uterin și altor patologii asociate.

„Când operezi cu robotul, ai mai multe mâini”

Unii oameni cred că robotul operează singur. Nimic mai fals. Robotul este mânuit de medici, care se află la o consolă și care se folosesc de brațele acestuia pentru a opera. „Cu robotul mi-am pus o mână în plus și operez astfel cu mai multe mâini. E la fel ca atunci când nu vezi bine și îți pui ochelarii. Observi diferența, nu-i așa? Dar dacă nu ți-ai pus niciodată ochelari, s-ar putea să nu înțelegi utilitatea lor. Așa e și cu robotul Davinci. Robotul nu înseamnă că ia el decizii, ci că te ajută pe tine ca medic să operezi mai bine. Sunt pacienți deschiși la nou și acceptă mult mai ușor chirurgia robotică, când le explici avantajele. Așa a fost și în cazul dnei Ene, care a acceptat ușor”, a explicat medicul.

„Nu mai trecusem printr-o intervenție chirurgicală până la acel moment, iar emoțiile erau foarte mari”, ne-a povestit tânăra acum în vârstă de 34 de ani care se temea de operație, dar și de durerile postoperatorii.

„Ideea de operație și anestezie generală mi-au indus o stare de frică teribilă. În ziua cu pricina, la internare îmi amintesc că aveam pulsul foarte mare, din cauza emoțiilor. Înainte să ajung în sala de operații, mă tot gândeam cum o să decurgă lucrurile, cât o să dureze, dacă o să îmi fie rău când mă trezesc din anestezie; îmi tot rulau fel și fel de scenarii pesimiste în cap. De ce îmi era foarte frică, anestezia, s-a întâmplat cel mai rapid, iar când m-am trezit din operație, surprinzător, nu mi-a fost rău si nu am avut stări de vomă, eram doar foarte amețită și încă somnoroasă. Operația s-a dovedit a fi o experiență total neașteptată și din fericire, cu niște rezultate foarte bune”, a povestit Eliza Ene.

„Dureri postoperatorii? Aproape zero! Pacienții nu vor analgezice”

Intervenția în cazul Elizei a fost una obișnuită, a decurs normal, iar durerile aproape că nu au existat. Medicul Viorel Stoica susține că durerile postoperatorii țin și de măiestria chirurgului, dar și de tipul intervenției, între operațiile clasice și cele robotice fiind o diferență uriașă.

„Mulți dintre chirurgi dau vina pe materialul clientului. Asta e cea mai bună scuză din chirurgie. Diferențele sunt mari în privința durerilor post-operatorii între chirurgi diferiți. În plus, făcând comparație între chirurgia clasică și chirurgia robotică diferențele sunt de 90-95% dureri în chirurgia clasică la aproape zero dureri post chirurgie robotică”, a declarat dr. Viorel Narcis Stoica.

Medicul a subliniat că în general pacienții operați robotic nu vor analgezice deloc sau foarte puțin comparativ cu cei operați clasic ori laparoscopic.

A doua zi după operație Eliza deja se ridica din pat, mergea singură prin salon, la toaletă.

„Îmi era teamă că o să am dureri mari imediat după operație și că va trebui să iau foarte multe calmante. Surpriza plăcută a fost faptul că nu am avut deloc dureri, doar disconfortul abdominal (am avut 5 tăieturi mici). Personal, m-am gândit că robotul mă va ajuta să mă recuperez mai ușor și mai rapid, decât după o operație clasică”, ne- mai spus pacienta.

Și așa a fost în cazul Elizei, care a stat internată doar 2 nopți în spital, recuperarea postoperatorie fiind ușoară și rapidă.

Eliza s-a recuperat excelent după operație. Ea le recomandă femeilor să meargă la control cu regularitate. SURSA FOTO: Arhiva personală

„Jurământul lui Hipocrate îl depun în fiecare zi când intru în sala de operație”

„Sunt recunoscătoare că am avut parte de un medic implicat în ceea ce face și acest lucru s-a simțit în toată interacțiunea cu dânsul.În ceea ce privește operația robotică, dacă ar trebui să aleg din nou, aș face-o fără niciun dubiu”, a mărturisit femeia.

Ca să ajungă la acest nivel profesional, medicului Narcis Stoica i-a luat aproape un deceniu de muncă intensă. Operațiile robotice însă îl uimesc de fiecare dată, fiindcă recuperarea pacienților este foarte bună, iar durerile aproape că nu există.

„Jurământul lui Hipocrate îl depun în fiecare zi când intru în sala de operație. Încerc să fiu cât mai bun pentru pacientele mele și ele să fie bine. Chirurgia robotică este surprinzătoare. Marea satisfacție a medicului care operează cu robotul este mirarea pacientului că nu-l doare nimic postoperator”, a concluzionat medicul.

Pacienta sa, Eliza Ene le recomandă femeilor care se confruntă cu aceeași problemă de sănătate ca a ei să meargă la control cu regularitate, ea așa a depistat fibromul; și să nu aștepte foarte mult până să ia o decizie, pentru că uneori poate fi prea târziu. „Este normal să le fie frică, însă, pe mâinile unui medic bun și sub îndrumarea acestuia pot lua decizia cea mai potrivită”.

Articol susținut de Regina Maria