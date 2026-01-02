Fiica actorului Tommy Lee Jones, care a jucat cu el în „Men in Black”, a fost găsită moartă într-un hotel de Anul Nou

Tommy Lee Jones și fiica sa Victoria, fotografiați împreună la ediția din 2018 a Festivalului Internațional de Film de la Tokyo, FOTO: David mareuil / AFP / Profimedia Images

Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones, a fost găsită moartă într-un hotel din San Francisco, relatează The Guardian. Jones, în vârstă de 34 de ani, a fost descoperită în primele ore ale zilei de Anul Nou, potrivit site-ului TMZ, care citează surse din rândul forțelor de ordine.

Un purtător de cuvânt al departamentului de pompieri din San Francisco a confirmat informația, declarând pentru mai multe instituții media că paramedicii au fost chemați la hotelul Fairmont la ora 2:52 dimineața.

„Echipele noastre au intervenit la fața locului, au efectuat o evaluare și au declarat o persoană decedată”, a spus purtătorul de cuvânt, adăugând că ulterior cazul a fost preluat de departamentul local de poliție și de biroul medicului legist.

Cauza morții nu este deocamdată cunoscută.

The Daily Mail relatează că un alt oaspete a alertat personalul hotelului după ce a găsit-o pe Jones inconștientă pe un coridor.

Tommy Lee Jones alături de fiica sa Victoria și Dawn Laurel-Jones (stânga), actuala sa soție, în 2017, FOTO: MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Victoria Jones a jucat în copilărie în mai multe filme cunoscute alături de tatăl ei

Jones este al doilea copil al lui Tommy Lee Jones și al celei de-a doua sale soții, Kimberlea Cloughley. Fratele ei, Austin, are 43 de ani.

În copilărie, Jones a jucat alături de tatăl său în filme precum Men in Black II și The Three Burials of Melquiades Estrada și a apărut, de asemenea, în serialul de televiziune One Tree Hill.

În perioada promovării filmului The Three Burials, Tommy Lee Jones a spus despre fiica sa: „Este o actriță bună, are legitimație SAG (n.r. sindicatul actorilor de la Hollywood, vorbește o spaniolă impecabilă. Când era bebeluș, i-am spus Leticiei, dădaca ei, să-i vorbească în spaniolă”.

El a mai spus că, în adolescență, fiica sa s-a împotrivit programului matinal impus de filmările de pe platouri. „Trebuia să se trezească la ora 5 dimineața pentru rolul ei”, a declarat el pentru The New Yorker. „Într-o dimineață, nu a vrut să se dea jos din pat. I-am spus: «Dragă, acesta este un serviciu.» Dar nu s-a clintit. Așa că am concediat-o. Apoi, fără să-mi spună, echipa de producție s-a dus, a trezit-o și a dus-o în grabă pe platou, ajungând chiar la timp”, a relatat Tommy Lee Jones.

Cei doi au apărut frecvent împreună pe covorul roșu, inclusiv în octombrie 2018, când el a făcut parte din juriul Festivalului de Film de la Tokyo.

Tommy Lee Jones, în vârstă de 79 de ani, a câștigat un premiu Oscar și un Glob de Aur pentru rolul său din The Fugitive și a jucat, de asemenea, în filme precum JFK, Lincoln, In the Valley of Elah și No Country for Old Men.