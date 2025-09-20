Fiica de 23 de ani a lui Bill Gates și-a înființat propria companie – Sfaturile pe care le-a primit de la părinți

Phoebe Gates, fiica în vârstă de 23 de ani a lui Bill Gates și a Melindei French Gates, și-a fondat propria companie, un startup de tehnologie din domeniul modei bazat pe inteligență artificială, numit Phia, împreună cu colega ei de cameră de la Stanford, Sophia Kianni.

Înainte de a-și fonda startup-ul, care acum valorează 8 milioane de dolari, Phoebe Gates a apelat la părinții ei pentru sfaturi. La urma urmei, tatăl ei a devenit cel mai tânăr miliardar din lume, după ce a fondat în tinerețe Microsoft, scrie Money Review.

Dar, așa cum a declarat pentru Fortune, sfaturile pe care i le-au dat părinții ei nu erau despre bani. Ceea ce va determina succesul sau eșecul unui produs, i-au spus ei, este echipa.

„Oamenii cu care creezi, cu care stai la birou până la 1 dimineața. Chiar și stagiarul pe care îl angajezi pentru vară contează. Oamenii cu care alegi să creezi în fiecare zi, fie că este vorba de incredibilul tău cofondator, cum este cazul meu, Sophia, aceștia sunt cei care vor determina cu adevărat dacă produsul va avea succes”, a spus Gates într-un episod al podcastului Term Sheet de la Fortune.

De la debutul său în aprilie 2025, asistentul de cumpărături bazat pe inteligență artificială a atras peste 500.000 de utilizatori și a încheiat parteneriate cu peste 5.000 de branduri.

„Suntem femeile care folosesc acest produs în fiecare zi. De aceea am vrut să aducem la masa noastră oameni care înțeleg cu adevărat cum trebuie să se adapteze cumpărăturile și încotro se îndreaptă”, a spus ea.

Desigur, o serie de finanțatori cunoscuți au contribuit și ei la succesul Phiei.

Compania a strâns 8 milioane de dolari într-o rundă de finanțare, condusă de Kleiner Perkins și cu participarea unor investitori cunoscuți precum Hailey Bieber, Kris Jenner, Sheryl Sandberg, fondatoarea Spanx, Sara Blakely, CEO-ul Fanatics, Michael Rubin, și eBay.

Însă, în timp ce tatăl lui Phoebe Gates era dispus să o ajute cu contactele lui la nivel foarte înalt, mama ei, Melinda, a dat de înțeles că nu-i va da niciun ban, chiar dacă averea ei personală valorează 29 de miliarde de dolari.

„Nu aș investi bani în asta”, a declarat clar fosta soție a lui Bill Gates. Dacă este o „afacere adevărată”, alții trebuie să fie dispuși să o finanțeze, a explicat ea. „Asta i-am spus. Așa învață.”

La urma urmei, aceasta este filosofia cu care cei doi foști soți își cresc copiii. Bill Gates a spus că ai săi vor moșteni „mai puțin de 1%” din averea sa când va muri, deoarece își dorește ca aceștia să reușească singuri.