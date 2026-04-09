Singurul actor pe care Tom Cruise l-a numit un „maestru” desăvârșit

Tom Cruise este probabil cel mai cunoscut datorită filmelor sale de acțiune, însă a oferit una dintre cele mai bune interpretări ale sale într-un lungmetraj care l-a adus alături de un titan al Hollywood, scrie revista Far Out.

„Misiune imposibilă”, seria de filme „Jack Reacher” și „blockbuster”-ul său grandios pentru marele ecran „Top Gun: Maverick” sunt printre cele mai mari filme de acțiune realizate vreodată, iar prezența lui Cruise are, fără îndoială, un rol major în asta.

Însă Cruise nu este doar un actor de filme de acțiune, chiar dacă în ultimii ani acesta este genul căruia i s-a dedicat. Privind retrospectiv cariera sa, există numeroase roluri care contrazic imaginea sa de erou de acțiune.

Bineînțeles, este mai mult decât încântat să piloteze un avion de vânătoare F-50 sau să sară cu motocicleta de pe o stâncă. Însă a oferit și interpretări foarte intense și elaborate, precum în „Omul ploii” (Rain Man), „Interviu cu un vampir”, „Jerry Maguire” sau „Cu ochii larg închiși”.

„Nu mă voi opri niciodată”

Adevărul este că lui Cruise pur și simplu îi place cinematografia, după cum a povestit de numeroase ori de-a lungul anilor. Anul trecut, un interviu pe care l-a acordat THR a făcut înconjorul presei după ce el a spus că își dorește să facă filme chiar și după ce trece de vârsta de 100 de ani.

„Nu mă voi opri niciodată. Nu mă voi opri niciodată din a face filme de acțiune. Nu mă voi opri niciodată din a face filme dramatice, de comedie, sunt entuziasmat”, a declarat el

Într-un interviu separat pe care l-a acordat la un moment dat prezentatorului TV Jimmy Kimmel pentru emisiunea sa „Live!”, Cruise a explicat că vede cel puțin un film pe zi.

„Îmi place enorm, iubesc filmele; mă uit la scene din filme așa cum unii oameni ascultă piese muzicale. Pur și simplu intru și caut scene ca să văd cum au fost filmate”, a spus el.

Cruise a jucat în filmul care a dat una dintre cele mai celebre replici din istoria cinematografiei

Actorul, acum în vârstă de 63 de ani, a continuat în interviul acordat lui Kimmel: „Monologul de început din ‘Tendințe‘ (1956) sau scena dintre Marlon Brando și Al Pacino [din ‘Nașul’], orice fel de film – pur și simplu admir structura scenei, interpretarea. Mă uit la majoritatea filmelor care apar în toată lumea și revin la altele [mai vechi] pentru a le analiza”.

Far Out Magazine subliniază că, dacă există un om bine poziționat pentru a identifica unii dintre cei mai buni actori din lume, Cruise este unul cu siguranță. Și el nu a ezitat să îl elogieze pe unul dintre colegii săi de platou preferați, Jack Nicholson.

Cruise s-a aflat în prezența măreției atunci când a jucat alături de Nicholson în una dintre cele mai citate scene din istoria cinematografiei, din filmul „Oameni de onoare”, cu celebra replică „You can’t handle the truth!”.

Un film patriotic clasic despre importanța justiției și libertății în Statele Unite, pelicula regizată de regretatul cineast american Rob Reiner urmărește un tânăr avocat militar, interpretat de Cruise, care apără pușcași marini acuzați de crimă.

O dramă de tribunal energică, ce conține unul dintre cele mai bune monologuri din istoria cinematografiei, filmul îl prezintă pe Cruise într-un rol complex, într-o poveste de război care pune sub semnul întrebării moralitatea conflictului. Iar în timpul acelui dialog legendar, Cruise l-a văzut pe Nicholson la apogeu.

O interpretare de top a lui Jack Nicholson

„Mă gândisem la asta luni întregi”, a povestit Tom Cruise în interviul pentru emisiunea „Live!”. „Și era genul de moment în care îți spui: «Iată-l, omule, o să mă bucur de fiecare clipă»”.

El a povestit că „oameni veneau de peste tot doar ca să ne vadă jucând scena aceea”. „Se adunau pe margini. Atât de mulți. Și când scena s-a încheiat prima dată, s-a aplaudat… Doamne, era palpitant. Era electrizant”, a dezvăluit acesta.

Far Out Magazine Scena subliniază că scena respectivă a devenit un reper cultural și se bazează în mare măsură pe modul unic și impetuos de interpretare al lui Nicholson, de trei ori premiat cu Oscar. Deși scena îl prezintă pe Nicholson într-o izbucnire spectaculoasă, Cruise a simțit că el a introdus și detalii subtile pe care camera le putea surprinde.

„Înțelege camera într-un asemenea mod încât forța trebuia să vină din imobilitate. Așa că și-a redus mișcările la minimum”, a spus Tom Cruise despre Jack Nicholson.

„Când se ajunge la punctul-cheie, Jessup (n.r. personajul lui Nicholson) nici măcar nu își dă seama că personajul meu l-a învins, dar poți vedea acea licărire din ochii lui Jack și nu este calculată. El pur și simplu înțelege puterea cadrului. Asta îl face un adevărat maestru”, a explicat Cruise.