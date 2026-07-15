VIDEO Filmările la „Vânarea lui Gollum”, următorul lungmetraj „Stăpânul inelelor”, au început oficial

Producția filmului „Stăpânul inelelor: Vânarea lui Gollum” a început oficial, iar Warner Bros a publicat primele imagini cu Andy Serkis revenind în rolul lui Gollum, relatează Variety.

O înregistrare video scurtă din culise oferă o primă privire asupra lui Serkis pe platoul de filmare, în timp ce răsfoiește scenariul și îl întreabă pe un asistent de producție aflat în apropiere: „Cu ce începem?”

„Ăăă… Scena 1, începutul”, îi răspunde acesta.

„Este un loc foarte bun de unde să începem”, spune Serkis.

Înregistrarea în care Serkis, care va fi de asemenea regizorul noului film, este îmbrăcat într-un costum pentru captarea mișcărilor, folosit pentru a-l transforma digital în Gollum. Videoclipul de tip „teaser” trece înspre sfârșitul său la o imagine cinematografică filmată cu drona deasupra munților stâncoși din Noua Zeelandă, unde producția este în plină desfășurare.

Premiera în cinematografe este programată pentru 17 decembrie 2027.

„Vânarea lui Gollum”, film anunțat oficial de Warner Bros în primăvara lui 2024, îi aduce din nou împreună pe Serkis, Peter Jackson, Fran Walsh și Philippa Boyens, echipa de creație din spatele trilogiilor originale „Stăpânul Inelelor” și „Hobbitul”.

Jackson, regizorul celor 6 filme anterioare bazate pe romanele scriitorului britanic J.R.R. Tolkien, va fi producător pentru următorul lungmetraj. Acesta este programat să apară în cinematografe în data de 17 decembrie a anului viitor.

Despre ce va fi următorul film „Stăpânul inelelor”

Povestea acestuia se va desfășura în anii care preced evenimentele din „Frăția inelului”, primul film din trilogia „Stăpânul inelelor”, și înainte de întâmplările din „Hobbitul”. După cum sugerează chiar titlul „Vânarea lui Gollum” se va învârti în jurul căutărilor lui Aragorn pentru a-l captura pe acesta.

„Aragorn îl urmărește pentru a împiedica dezvăluirea către Sauron a locului în care se află Inelul. Filmul explorează primele aventuri ale lui Aragorn în perioada în care era străjer (Ranger)”, mai notează descrierea de pe IMDb a lungmetrajului.

Actorul nord-irlandez Jamie Dornan îl va interpreta pe Strider, care este dezvăluit mai târziu în romanul original al lui Tolkien ca fiind Aragorn. În vârstă de 44 de ani, Dornan s-a afirmat prin interpretările din seriale precum „Once Upon a Time” (2011–2013) și „The Fall (2013–2016)”, însă este probabil cel mai cunoscut publicului larg pentru jucarea personajului Christian Grey în franciza de filme „Fifty Shades of Grey” (2015–2018).

Numeroși fani sperau ca actorul american Viggo Mortensen să se întoarcă în rolul lui Aragorn, pe fondul informațiilor apărute în presa de la Hollywood că Warner Bros poartă negocieri cu actori din filmele originale „Stăpânul inelelor” să revină în rolurile pentru care au fost îndrăgiți.

Jamie Dornan, Foto: Matt Winkelmeyer / Getty Images / Profimedia

„Reuniune de familie” pentru filmul „Vânarea lui Gollum”

Warner Bros a confirmat în schimb în luna aprilie a acestui an că Sir Ian McKellen, Elijah Wood și Lee Pace se vor întoarce în rolurile lui Gandalf, Frodo și a regelui Thranduil – regele elfilor din trilogia „Hobbitul” lansată la un deceniu după filmele „Stăpânul inelelor”.

„Nu putea fi mai bine”, a declarat recent Serkis pentru Variety, referindu-se la reunirea cu colegii săi de platou din Pământul de Mijloc. „Și nu este vorba doar despre acești oameni pe care, evident, îi ador, îi iubesc și alături de care am lucrat atâția ani, ci despre întreaga echipă, practic aceeași de acum 25 de ani. Este minunat. Acum sunt acolo și generațiile copiilor lor. Așa că este, într-adevăr, o mare reuniune de familie”.

Printre numele noi ale viitorului lungmetraj se numără cel al actriței britanice premiate cu Oscar Kate Winslet, care va interpreta un personaj numit Marigol. Warner Bros nu a oferit multe detalii despre acesta.

Warner Bros a mai anunțat luna trecută că actrița Anya Taylor-Joy, care și-a lansat cariera cu serialul Netflix „Gambitul damei” și apoi a jucat în lungmetraje precum Furiosa” și „Dune”, s-a alăturat de asemenea producției.

Ea va juca în „Vânarea lui Gollum” o elfă Sindar din Tărâmul Pădurii, descrisă drept „un agent de încredere și letal al regelui Thranduil”.