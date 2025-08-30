Filmul asasinatului din Liov: criminalul s-a deghizat in livrator și a tras de mai multe ori în deputatul Andrii Parubii

Suspectul asasinatului de la Liov s-a deghizat in livrator și a tras de mai multe ori în deputatul Andrii Parubii. Surse Foto: captură X / Profimedia

Noi detalii ies la iveală în cazul deputatului ucrainean Andrii Parubii, împușcat mortal sâmbătă la Liov, în vestul Ucrainei. Postul de radio Suspilne a relatat că atacatorul era îmbrăcat ca un livrator și mergea cu o bicicletă electrică.

Poliția Națională din Ucraina a anunțat că a primit un apel de urgență în jurul prânzului, despre un atac armat în districtul Frankivsk din sudul orașului Liov, cel mai mare oraș din vestul Ucrainei.

Postul de radio Suspilne a relatat, citând surse cadrul forțelor de ordine, că suspectul era îmbrăcat ca un livrator și mergea pe o bicicletă electrică.

Atacatorul s-a apropiat de Parubii, a deschis focul și a fugit de la locul faptei pe bicicletă. Șapte cartușe au fost găsite la locul crimei, potrivit Suspilne.

Oficial, Biroul Procurorului General a declarat că un bărbat înarmat a tras mai multe focuri asupra lui Parubii, ucigându-l pe loc.

O filmare apărută pe rețelele sociale arată momentul în care bărbatul îmbrăcat în livrator scoate o armă din rucsac, se apropie de deputat și îl împușcă.

We are at war in Ukraine. We in Great Britain know only too well how Russia uses every means possible for assassinations—chemical, radioactive, you name it.



This footage shows a killer opening fire with a pistol at Andriy Parubiy, former Speaker of Ukraine’s Parliament and key… pic.twitter.com/7yuL6ovQSl — Shaun Pinner (@olddog100ua) August 30, 2025

Operațiunea specială „Siren”

Președintele ucrainean Zelenski a denunțat o crimă „oribilă” și a anunțat că toate forțele și mijloacele necesare sunt implicate în anchetă și în căutarea criminalului.

„Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko și procurorul general Ruslan Kracenko tocmai au raportat în legătură cu primele circumstanțe ale unei crime oribile în Liov. Andrii Parubii a fost ucis”, a reacționat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe X.

Între timp, o operațiune specială denumită „Siren” a fost anunțată la Liov pentru căutarea atacatorului, a anunțat Parchetul General. Parchetul regional Liov a lansat o anchetă prealabilă pentru infracțiunea crimă cu premeditare.

Parubii, în vârstă de 54 de ani, a fost o personalitate publică și politică cunoscută în Ucraina. A fost membru al parlamentului și a ocupat funcția de președinte al Radei Supreme între 2016 și 2019. El a fost și unul dintre liderii protestelor din 2013-2014 din Ucraina care cereau legături mai strânse cu Uniunea Europeană.

De asemenea, a fost secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei din februarie până în august 2014, perioadă în care au început luptele în estul Ucrainei, iar Rusia a anexat peninsula Crimeea.