VIDEO Începe Festivalul de Film de la Veneția: O poveste pe marele ecran îi reunește după 16 ani pe George Clooney și Brad Pitt

Festivalul Internațional de Film de la Veneția, cel mai vechi festival de film din lume, începe miercuri, 28 august, cu premiera comediei horror a lui Tim Burton, Beetlejuice Beetlejuice”. La cea de-a 81-a ediție a Festivalului vor fi de asemenea prezente două producții românești, „Anul Nou care n-a fost” de Bogdan Mureșanu și TWST – Things We Said Today de Andrei Ujică.

Angelina Jolie, Brad Pitt, Nicole Kidman, Lady Gaga, Cate Blanchett, George Clooney, Daniel Craig, Julianne Moore, Jude Law, Tilda Swinton, Monica Bellucci, Winona Ryder și Jenna Ortega sunt doar câțiva dintre actorii care vor fi prezenți la evenimentul cinematografic care se desfășoară până pe 7 septembrie.

Festivalul de pe Lido marchează începutul sezonului de premiere și oferă în mod regulat marii favoriți la Oscar, potrivit Reuters. Opt dintre ultimele 12 premii pentru cel mai bun regizor la Oscar au fost acordate unor filme care au debutat la Veneția, în timp ce Emma Stone a câștigat anul acesta cea mai bună actriță Oscar pentru un film care a avut premiera la Veneția, „Poor Things”.

Noul film „Beetlejuice” al lui Tim Burton va deschide ediția din 2024 a festivalului

Filmul de deschidere de la Veneţia, aşa cum a fost anunţat anterior, este Beetlejuice Beetlejuice de Tim Burton, continuarea lui Burton la clasica sa comedie-horror din 1988 cu Michael Keaton.

Winona Ryder, Catherine O’Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega şi Willem Dafoe joacă, de asemenea, în noul capitol din Beetlejuice, care va fi prezentat în afara competiţiei de la Lido, înainte de a fi lansat în SUA la 6 septembrie prin Warner Bros. şi la nivel internaţional începând cu 4 septembrie.

„Wolfs” îi reunește pe George Clooney şi Brad Pitt după 16 ani

La fel ca și alte festivaluri, Veneția dedică spațiu pentru filme interesante care sunt prezentate în afara competiției. Anul acesta, pe lângă „Beetlejuice Beetlejuice”, mai sunt „Wolfs” regizat de Jon Watts, „Finalement” al lui Claude Lelouch și „Broken Rage” de maestrul japonez Takeshi Kitano.

Cât privește comedia de acţiune Wolfs, regizată de Jon Watts, cu George Clooney şi Brad Pitt, aceasta îi reunește pe marele ecran pe cei doi actori după 16 ani în rolul a doi lupi singuratici forţaţi să lucreze împreună pentru a muşamaliza o crimă de mare amploare.

Festivalul prezintă, de asemenea, câteva seriale TV viitoare, inclusiv thrillerul „Disclaimer”, al apreciatului regizor Alfonso Cuaron, cu Cate Blanchett și Kevin Kline în rolurile principale.

Ce e musai să nu ratezi, potrivit Vogue

Vogue realizează o listă cu zece filme pe care să nu le ratezi, iar pe lângă „Wolfs” și „Beetlejuice”, notează că distopia muzică Joker: Folie à Deux, a lui Todd Phillips la Joker, premiat cu Leul de Aur în 2019, este de asemenea printre cele mai așteptate filme. În noul film, lui Joaquim Phoenix i se alătură Lady Gaga, Joker 2 fiind, la fel ca predecesorul său, în cursa pentru Leul de Aur, premiul cel mare al festivalului.

În competiţie se află şi filmul biografic al lui Pablo Larraín despre Maria Callas, Maria, cu Angelina Jolie în rolul principal.

Pentru Leul de Aur va concura anul acesta și o adaptare a romanului Queerm a lui William S. Burroughs din 1985, realizată de Luca Guadagnino și care îl prezintă pe Daniel Craig ca un n expat american proscris care trăieşte în Mexic şi se luptă cu dependenţa de heroină. Drew Starkey, starul din Outer Banks, joacă, de asemenea, rolul unui bărbat mai tânăr de care expatul se îndrăgosteşte nebuneşte.

Primul lungmetraj în limba engleză al lui Pedro Almodóvar, The Room Next Door, cu Julianne Moore şi Tilda Swinton, câştigătoare ale premiului Oscar, este, de asemenea, înscris în competiţia de la Veneţia și demn de interesul publicului.

The Room Next Door este continuarea filmului lui Almodóvar „Parallel Mothers” din 2021, care a fost prezentat la Veneţia şi pentru care penelope Cruz a obţinut Cupa Volpi.

Babygirl, cu Nicole Kidman în rolul unei femei care își pune cariera în prim plan, dar care ajunge să aibă o aventură cu un intern mult mai tânăr, este și el printre filmele care ar putea interesul pasionaților de thriller-uri (erotice).

Alfonso Cuaron se întoarce la Veneţia cu serialul Apple TV+ Disclaimer, cu Cate Blanchett şi Kevin Kline.

Blanchett joacă rolul unei jurnaliste de investigaţii care devine personajul principal al unei poveşti care îi expune cele mai întunecate secrete.

Brady Corbet va reveni la Veneţia cu drama The Brutalist, care relatează 30 de ani din viaţa lui László Tóth, un arhitect evreu de origine maghiară care a supravieţuit Holocaustului, interpretat de Adrien Brody.

Filmul The Order al regizorului australian Justin Kurzel, cu Jude Law şi Nicholas Hoult în rolurile principale într-o poveste despre organizaţia de supremaţie a albilor care a funcţionat în anii 1980, este un alt titlu în competiţie.

Ce filme au fost selectate pentru competiție / Venezia 81

Există 5 jurii la cea de-a 81-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția:

Venezia 81, Orizzonti, Premio Venezia Opera Prima „Luigi De Laurentiis”, Venice Immersive și Venice Classics.

21 de lungmetraje se află în competiție pentru prestigiosul Leu de Aur, iar juriul care va decide câștigătorii este prezidat de actrița de origine franceză Isabelle Huppert. Ei i se vor alătura Zhang Ziyi și regizorii James Gray, Agnieszka Holland, Abderrahmane Sissako și Giuseppe Tornatore.

1. Maria (Italia/Germania) Regizor: Pablo Larrain

2. Kill The Jockey (Arg-Sp) Regizor: Luis Ortega

3. Babygirl (SUA) Regizor: Halina Reijn

4. Troies Amies (Fr) Regizor: Emmanuel Mouret

5. The Brutalist (Marea Britanie) Regizor: Brady Corbet

6. And Their Children After Them (Fr) Regizor: Ludovic și Zoran Boukherma

7. Battleground (It) Regizor: Gianni Amelio

8. The Order (Can) Regizor: Justin Kurzel

9. I`m still Here (Braz-Fr) Regizor: Walter Salles

10. Vermiglio (It-Fr-Bel) Regia: Maura Delpero

11. Thr room next door (Sp) Regizor: Pedro Almodovar

12. Queer (IT-US) Regizor: Luca Guadagnino

13. Harvest (UK-Ger-Gre-Fr-US) Regizor: Athina Rachel Tsangari

14. Joker: Folie A Deux (SUA) Regizor: Todd Phillips

15. Diva Futura (It) Regia: Giulia Louise Steigerwalt

16. The Quiet Son (Fr) Regizor: Delphine și Muriel Coulin

17. Litere siciliene (It-Fr) Regia: Fabio Grassadonia, Antonio Piazza

18. Stranger Eyes (Sing-Taiwan-Fr-US) Regizor: Yeo Siew Hua

19. Love (Nor) Regia: Dag Johan Haugerud

20. April (Geo-Fr-It) Regia: Dea Kulumbegashvili

21. Youth – Homecoming (Fr-Lux-Neth) Regizor: Wang Bing

Două filme românești vor avea premiera la Veneția

Cele două producții românești ce vor avea premiera mondială pe Lido sunt Anul Nou care n-a fost de Bogdan Mureșanu și TWST – Things We Said Today de Andrei Ujică.

Filmul lui Mureșanu se află în secțiunea Orizzonti, o competiție internațională dedicată peliculelor care reprezintă cele mai recente tendințe estetice și expresive. Anul nou care n-a fost este o co-producție româno-sârbă – Kinotopia (Bogdan Mureșanu) și All Inclusive Films (Vanja Kovacevic). Din distribuție fac parte Adrian Văncică, Iulian Postelnicu, Emilia Dobrin, Nicoleta Hâncu, Andrei Miercure, Mihai Călin, Răzvan Vasilescu, Ioana Flora, Gabriel Spahiu, Marian Râlea, Gabriel Radu, Vasile Muraru și Vlad Ionuț Popescu. Filmul este scris, regizat și produs de Bogdan Mureșanu. Imaginea este realizată de Boroka Biro și Tudor Platon, potrivit Cinemagia.

TWST – Things We Said Today este un documentar ce va debuta la Veneția în afara competiției. Este o co-producție româno-franceză semnată de Tangaj Production (Anamaria Antoci), Modern Electric Pictures (Andrei Ujică) și Les Films du Camélia (Ronald Chammah). Anda Ionescu și Nouredine Essadi sunt producători executivi, iar sunetul și montajul este realizat de Dana Bunescu. Regizorul Andrei Ujică a început să lucreze la acest film încă din 2012.

Documentarul ilustrează New York-ul din august 1965, atunci când trupa The Beatles ajunge în celebra metropolă pentru concertul lor din Shea Stadium. În prim-plan sunt niște adolescenți care încearcă să zărească starurile britanice în hotelul în care sunt cazați, iar contextul epocii se lărgește constant, juxtapunând realitățile adiacente din 1965: Târgul Mondial de la New York și revoltele de la Watts care apar la televizor pe Coasta de Est într-un mod filtrat.