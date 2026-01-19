VIDEO Filmul despre viața privată a lui Valentino, care i-a adus celebrului designer supranumele de „ultimul împărat”

Designerul italian Valentino apare pe podium după prezentarea colecției sale prêt-à-porter toamnă-iarnă 2007-2008, organizată la Carrousel du Louvre, în Paris, Franța, pe 28 februarie 2007. FOTO: Guignebourg-Nebinger-Taamallah/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Celebrul creator de modă italian Valentino Garavani, cunoscut în special după prenume, a murit pe 19 ianuarie 2026, la vârsta de 93 de ani, a anunțat luni fundația acestuia, potrivit Reuters.

Valentino „a trecut în neființă pașnic, în reședința sa din Roma, înconjurat de dragostea celor apropiați”, a transmis, într-un comunicat, Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

Funeraliile vor avea loc vineri la Bazilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri din Piazza della Repubblica din Roma, potrivit agenției italiene de presă ANSA.

Culoarea emblematică

Valentino Clemente Ludovico Garavani s-a născut la 11 mai 1932, în Voghera, Italia. A fost atras de modă încă de la o vârstă fragedă și, cu sprijinul familiei sale, a studiat la Școala de Design Vestimentar din Milano începând cu vârsta de 14 ani, notează Agerpres.

A studiat moda la École des Beaux-Arts și la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne din Paris, înainte de a face ucenicie cu Jacques Fath și Balenciaga. A lucrat pentru Jean Desses și Guy Laroche înainte de a se întoarce în Italia pentru a deschide o casă de modă la Roma, potrivit agenției de știri italiene ANSA, agenției EFE, revistei People și site-ului britannica.com.

În 1960, s-a stabilit la Roma în epoca „Dolce Vita”. A fost începutul unei cariere fulminante, în care a colaborat cu dive precum Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn și Grace Kelly, care îi vizitau frecvent atelierul.

Tot în 1960, l-a întâlnit pe Giancarlo Giammetti, care i-a devenit partener de afaceri de lungă durată.

Acest duo a surprins lumea și a făcut ca „Roșul Valentino” să devină culoarea sa emblematică, de care a susținut că s-a îndrăgostit în timpul unei opere la Gran Teatre del Liceu din Barcelona.

„Oscarul” modei

În 1962, prima sa colecție a avut un mare succes la Florența, dar adevăratul impuls pentru brandul Valentino a venit în 1968, când tânărul designer, cu bronzul său perpetuu și părul impecabil, a uimit lumea cu rochia purtată de Jacqueline Kennedy la nunta sa cu magnatul grec al transportului maritim, Aristotel Onassis.

Succesul său a devenit o certitudine: în 1967 a câștigat premiul Neiman Marcus, considerat „Oscarul” modei, iar personalități precum împărăteasa Farah Diba, regina Noor a Iordaniei, Nancy Reagan, Jane Fonda, Joan Collins, Sophia Loren și Ava Gardner i-au purtat creațiile.

În 1969, a deschis primul său magazin pret-a-porter la Milano, iar în 1970 a devenit primul creator de modă italian care a deschis un magazin la New York.

În anii 1980, și-a extins brandul și a devenit primul designer care a lansat o linie de denim, deceniu în care a primit și recunoaștere oficială din partea țării sale, fiind numit Mare Ofițer al Ordinului de Merit al Republicii Italiene (1985) și apoi Cavaler al Republicii (1986). În 2006 a primit medalia Legiunea de Onoare franceză.

„Ultimul împărat”

După o carieră de 45 de ani, de la prima sa colecție de la Florența în 1962, Valentino și-a anunțat retragerea în 2007.

Ultima sa prezentare haute couture a avut loc pe 23 ianuarie 2008, la Paris, și s-a încheiat cu o paradă de modele îmbrăcate în roșu, culoarea sa emblematică.

În 2009, a fost supranumit „ultimul împărat” pentru filmul documentar „Valentino: Ultimul împărat”, regizat de Matt Tyrnauer, care i-a dezvăluit viața profesională și privată.

Zeci de vedete au fost îmbrăcate de Valentino: Jessica Lange și Julia Roberts i-au ales creațiile pentru a le purta la primirea premiilor Oscar.

Regina Maxima a Țărilor de Jos, prințesa Mette-Marit a Norvegiei, prințesa Madeleine a Suediei și prințesa Marie-Chantal Miller a Greciei i-au încredințat rochiile lor de mireasă. Lista sa de prieteni, clienți și muze continuă cu nume precum Nati Abascal, Rosario Nadal, Gwyneth Paltrow, Olivia Palermo. De asemenea, a fost favoritul unor vedete precum: Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman și Anne Hathaway.

În 2023 a primit Premiul pentru întreaga carieră la Gala Fashion Awards.