Legendarul creator de modă italian Valentino a murit, la 93 de ani

Celebrul designer de modă italian Valentino Garavani a murit, a anunțat luni fundația acestuia, potrivit Reuters și Sky News.

El avea 93 de ani.

„Valentino Garavani a murit astăzi la reședința lui din Roma, înconjurat de cei dragi”, a anunțat fundația, într-un anunț publicat pe Instagram.

Sicriul va fi expus miercuri și joi, iar înmormântarea va avea loc vineri, la ora locală 11:00 (10:00 GMT), în Roma, a adăugat fundația.

Designerul a devenit celebru în primul rând pentru casa lui de modă – „Valentino”.

Cu acest brand, Valentino a atins culmile haute couture-ului, a creat un imperiu al afacerilor și a introdus o nouă culoare în lumea modei, așa-numitul „roșu Valentino”.

Valentino a fost catalogat, alături de Giorgio Armani și Karl Lagerfeld, ca unul dintre ultimii dintre marii designeri din epoca de dinainte ca moda să devină o industrie globală, extrem de comercială, condusă în aceeași măsură de contabili și directori de marketing, cât și de creatori de modă.

Lagerfeld a decedat în 2019, iar Armani a murit în septembrie anul trecut.

Mesajul Giorgiei Meloni

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a fost printre primii care i-au adus un omagiu lui Valentino, pe rețelele de socializare.

Ea a afirmat: „Valentino, maestru incontestabil al stilului și eleganței și simbol etern al modei italiene de înaltă clasă. Astăzi, Italia pierde o legendă, dar moștenirea lui va continua să inspire generații întregi. Mulțumim pentru tot.”

Cine a fost Valentino Garavani

Valentino, născut în Voghera în 1932, a făcut primii paşi în lumea modei la Paris, formându-se în atelierele lui Jean Dèsses şi Guy Laroche. Revenit în Italia, şi-a deschis propriul atelier de croitorie în Via Condotti, Roma, în 1958.

Punctul de cotitură în cariera lui a venit în 1962, la Palazzo Pitti.

Casa de modă Valentino, cofondată împreună cu Giancarlo Giammetti, a cunoscut rapid un succes incredibil, încununat de colaborări de prestigiu cu vedete de la Hollywood, notează News.ro.

Valentino Garavani a avut o singură ambiţie de-a lungul carierei sale: să îmbrace cele mai frumoase şi mai faimoase femei din lume. A reuşit să facă acest lucru la gale, petreceri, recepţii şi evenimente pe covorul roşu, la care nu a lipsit niciodată, însoţit de vedete din toate domeniile: Monica Vitti, Jackie Kennedy, Barbra Streisand, Sophia Loren, Farah Pahlavi, Elizabeth Taylor, Sharon Stone, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow şi chiar Kim Kardashian s-au numărat printre acestea.

În 1998, Valentino şi Giammetti au vândut marca grupului HdP (care, la rândul său, a vândut-o grupului Marzotto în 2002).

Valentino a rămas director artistic până în 2007. În 2012, marca a fost achiziţionată de compania financiară qatareză Mayhoola for Investments.