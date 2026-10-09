Filmul în care Ben Affleck trăiește coșmarul oricărui părinte a apărut pe Netflix, dar merită văzut?

Chiar și la Hollywood numărul actorilor a căror simplă prezență într-un film poate atrage spectatori, iar Ben Affleck e pentru mulți unul dintre ei. „Animals”, noul său film thriller, a apărut vineri pe Netflix, sub o umbră lungă lăsată de recenziile pentru el.

Platforma de streaming lansează vinerea multe dintre filmele sale cu buget mare și actori cunoscuți, din același motiv pentru care și lungmetrajele noi produse pentru sălile de cinema apar de asemenea vinerea: o mare parte din spectatori au o seară și două zile libere pentru a le vedea.

În cazul „Animals”, acesta îl readuce pe Affleck, în vârstă de 53 de ani, în postura de actor, regizor și scenarist, pentru prima dată de la filmul biografic „Air” din 2023. Actorul în vârstă de 54 de ani este producător al filmului prin Artists Equity, casa de producție pe care a fondat-o alături de prietenul său din copilărie și colaboratorul de cursă lungă Matt Damon.

„Animals” continuă colaborarea celor doi cu Netflix, după „The Rip”, thrillerul polițist lansat de Netflix la începutul acestui an, cu Affeck și Damon în rolurile principale.

„The Rip” a avut parte de recenzii mixte, cu o rată a aprobării din partea criticilor de 77% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes și un scor de 63 / 100 pe Metacritic. Pe IMDb publicul i-a dat nota 6,7 / 10 dintr-un număr de aproape 150.000 de voturi.

Cu alte cuvinte, mulți l-au văzut, dar nu foarte mulți spectatori au fost impresionați.

Ben Affleck și Matt Damon în noul film Netflix „The Rip”. Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

Despre ce este „Animals”, noul film realizat de Ben Affleck pentru Netflix

„Când fiul lor este răpit, un candidat la funcția de primar al orașului Los Angeles și soția sa se trezesc atrași într-o rețea de înșelăciuni. În timp ce se străduiesc să strângă banii pentru răscumpărare, sunt forțați să ia decizii care le-ar putea destrăma lumea”, afirmă descrierea oficială publicată de Netflix pentru lungmetrajul în care partenera de platou a lui Affleck este actrița americană Kerry Washington.

Vorbind recent la evenimentul Bloomberg Screentime, Affleck a dezvăluit că a folosit inteligența artificială pentru mai multe aspecte ale producției filmului „Animals”. El nu a intrat însă în detalii privind elementele vizate, iar în trailer nu par vizibile scene generate complet de AI.

Affleck a fost întrebat despre folosirea inteligenței artificiale pentru realizarea filmului în condițiile în care presa americană a dezvăluit recent că el a vândut către Netflix anul acesta un startup de AI pe care l-a fondat în 2022 pentru a experimenta cu tehnologia în producția cinematografică. El și-a vândut compania către Netflix pentru aproape 600 de milioane de dolari.

Deși trailer-ul pentru „Animals” nu arată scene generate grosolan sau elemente bizare din cauza AI, tehnologia fiind folosită cel mai probabil în fazele de pre și postproducție, recenziile din partea criticilor de film nu sunt deloc îngăduitoare.

Recenzii negative pentru noul lungmetraj al Netflix

Pe IMDb, unde poate vota și publicul larg, recenziile pentru „Animals” sunt încă sub embargo. Însă criticii de film care l-au văzut în avanpremieră pentru presă pun un verdict dur.

Pe Rotten Tomatoes are o rată a aprobării de doar 42%, în timp ce pe Metacritic are un scor dezastruos de 31 / 100.

Una dintre recenziile care fac o notă discordantă vine tocmai de la revista Variety.

„E mai bine că ‘Animals’, cel de-al șaselea film regizat de actorul Ben Affleck, este lansat direct pe Netflix – nu pentru că această producție de pulp fiction, elegantă și alertă, cu o distribuție de primă mână, n-ar putea sau n-ar reuși să capteze atenția spectatorilor într-o sală de cinema”, scrie aceasta.

„Însă, de când drama sa politică antrenantă și agreabilă, ‘Argo’, a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film – un premiu de care, poate, nici nu avea întru totul nevoie -, proiectele sale ulterioare au fost apăsate de așteptările considerabile asociate unui cineast de prestigiu”, scrie criticul Guy Lodge.

Multe alte recenzii vorbesc însă de o „catastrofă” sau un film „pur și simplu prost”. Prin urmare, cei care vor fi curioși să îl vadă în weekend ar trebui poate să nu aibă așteptări foarte ridicate.