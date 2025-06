VIDEO Noul film în care Jackie Chan predă ștafeta unei francize îndrăgite și-a recuperat întregul buget în doar 3 zile în cinematografe

Deși cinematografele se bucură de un reviriment al încasărilor după un început de an sub așteptări, noul film „Karate Kid: Legends” nu a reușit să se urce pe valul de entuziasm și a debutat cu vânzări de bilete de doar 21 de milioane de dolari la box office-ul nord-american, însă încasările internaționale i-au permis să își recupereze întregul buget în doar 3 zile, relatează revista Variety.

Începutul la box office-ul nord-american, piața după care Hollywood măsoară de regulă succesul sau eșecul unui film este decent pentru noul Karate Kid, deși ușor sub așteptări. Analiștii se așteptau ca noul film de acțiune al studioului Sony să obțină încasări de 25 de milioane de dolari în weekendul său de debut în cinematografe.

Deși Legends a avut parte de reacții pozitive din partea publicului, cu o notă de „A-” în sondajele CinemaScore, criticii de film au fost mai puțin impresionați, noul lungmetraj Karate Kid având o rată a aprobării de doar 59% din partea specialiștilor pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes.

Judecând după încasări, analiștii consideră că audiența filmului nu s-a extins dincolo de fanii francizei Karate Kid. Filmul are un buget de producție relativ modest după standardele Hollywood, de 45 de milioane de dolari. Având în vedere că el a obținut încasări mai mari pe piețele internaționale – 26 de milioane de dolari – decât pe cea din SUA, deja și-a recuperat în întregime bugetul de producție încă din weekendul de debut.

Noul film „Karate Kid” aduce un nou discipol

Karate Kid: Legends este prima producție cinematografică nouă a francizei din ultimii 15 ani, de la „reboot”-ul din 2010 cu Jackie Chan. Acel film a debutat cu 55 de milioane de dolari (neajustat cu inflația) și a ajuns în cele din urmă la încasări globale de 359 de milioane.

Noua versiune, regizată de Jonathan Entwistle, îi reunește pe Chan și Ralph Macchio, cel care a învățat arta „wax on, wax off” în originalul Karate Kid din 1984. Însă noul Karate Kid este de data aceasta tânărul actor american Ben Wang, în vârstă de 25 de ani, care preia ștafeta rolului emblematic.

Franciza de arte marțiale, cu istorie îndelungată, a cunoscut un nou avânt datorită streamingului, prin Cobra Kai, un serial derivat care s-a încheiat după șase sezoane pe YouTube Red și ulterior pe Netflix.

Legends continuă povestea la trei ani după evenimentele din Cobra Kai, când un nou elev (Wang, cunoscut din serialul American Born Chinese) devine cel mai recent protejat al lui Daniel LaRusso (Macchio) și domnului Han (Chan).

Un nou film Disney continuă să domine box office-ul

Karate Kid: Legends a debutat pe locul al treilea la box office-ul din America de Nord și nu a avut forța necesară să învingă „reboot”-ul Lilo & Stitch de la Disney, care a ocupat primul loc la box office pentru al doilea weekend consecutiv, cu 63 de milioane de dolari.

Vânzările de bilete au scăzut cu 57% față de weekendul de debut, când a încasat 146 de milioane de dolari, ceea ce reprezintă totuși un impuls încurajator pentru o superproducție de asemenea calibru. Noul film live-action a generat până acum 280 de milioane de dolari pe piața internă și 610 milioane la nivel global, după două weekenduri în cinematografe.

Pe locul doi, Mission: Impossible – The Final Reckoning a strâns alte 27,3 milioane de dolari și a înregistrat, la rândul său, un declin de 57% față de weekendul de debut.

A opta parte a francizei de acțiune care durează de 29 de ani cu Tom Cruise a adunat până în prezent 122,6 milioane de dolari în America de Nord și 353,8 milioane la nivel mondial. Este un rezultat promițător, cu o singură problemă: filmul este unul dintre cele mai scumpe realizate vreodată (cu un buget de 400 de milioane de dolari), astfel că The Final Reckoning va trebui să dea dovadă de reziliență în cinematografe pentru a-și recupera costurile.

Pe măsură ce sezonul de vară se încinge, box office-ul se menține pe un val ascendent, cu venituri totale în creștere cu 25,5% față de anul trecut, deși încă cu 27% sub nivelul din 2019, potrivit Comscore.

„Box office-ul beneficiază de un val pozitiv care a început în aprilie cu A Minecraft Movie,” spune David A. Gross, de la firma de consultanță cinematografică Franchise Entertainment Research. „Impulsul este constant, dar întotdeauna fragil”, avertizează el.

Directorii sălilor de cinema speră ca o serie de superproducții așteptate – inclusiv Jurassic World Rebirth, F1 cu Brad Pitt, Fantastic Four: The First Steps de la studioul Marvel și noul Superman – vor avea forța de a menține această perioadă bună.