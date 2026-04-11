Filmul pentru care Leonardo DiCaprio chiar n-a vrut să câștige Premiul Oscar

Leonardo DiCaprio pozează în 2016 cu Premiul Oscar pe care l-a câștigat grație interpretării din „The Revenant”, FOTO: Adrian Sanchez-Gonzalez / AFP / Profimedia

Când Leonardo DiCaprio a câștigat în sfârșit Premiul Oscar pentru interpretarea sa din „The Revenant” a fost un triumf îndelung așteptat. Însă celebrul actor a dezvăluit că el chiar nu și-a dorit să plece acasă cu râvnita statueta prima oară când a fost nominalizat la Oscar, cu ani înainte, relatează Far Out Magazine.

A șasea încercare a fost cu noroc pentru DiCaprio, în condițiile în care pentru „Lupul de pe Wall Street” din 2013 a fost nominalizat la Premiul Oscar atât ca actor, cât și ca producător al filmului.

Atunci când numele său a fost în sfârșit rostit drept câștigător la gala din 2016 a Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului, decizia a provocat o veritabilă isterie în mediul online, cu un val de meme-uri și glume legate de faptul că a pus capăt în sfârșit seriei de insuccese.

De atunci, el a obținut încă două nominalizări la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal: în 2020 pentru filmul „Once Upon a Time in Hollywood” și chiar anul acesta, grație interpretării din „One Battle After Another”.

Chiar dacă lungmetrajul regizorului Paul Thomas Anderson a fost marele câștigător al serii, numele lui DiCaprio nu s-a numărat printre învingători. Va mai câștiga vreodată unul?

Far Out Magazine consideră că da, „deoarece este Leonardo DiCaprio, iar aproape tot ce atinge devine un film de prestigiu”. În plus, are doar 51 de ani.

Filmul care i-a adus lui Leonardo DiCaprio prima nominalizare la Premiul Oscar

Cele opt nominalizări ale sale, în total, s-au întins pe parcursul a 32 de ani, ceea ce spune multe despre longevitatea sa, încă de pe vremea când un DiCaprio adolescent era remarcat pentru prestația sa din drama psihologică „What’s Eating Gilbert Grape?” din 1993.

Aceasta i-a adus prima sa nominalizare la Oscar, cu 11 ani înainte de următoarea, obținută pentru filmul „The Aviator”. Însă a fost una pe care nu l-a deranjat deloc că nu a câștigat-o.

„Am un sentiment ciudat în legătură cu Oscarurile”, a povestit el. „Când am fost nominalizat pentru ‘What’s Eating Gilbert Grape?’, chiar nu mi-am dorit să câștig”.

Nu pare ceva tipic pentru el, sau cel puțin pentru imaginea creată online despre obsesia sa pentru glorie. Însă avea un motiv întemeiat pentru care nu voia să devină câștigător al Premiului Oscar la vârsta de 19 ani.

„Credeam că asta ar crea așteptări atât de mari în mintea oamenilor”, a explicat el. „Știți, dacă nu ești perfect în fiecare film după aceea, oamenii spun: ‘Vezi? A avut doar noroc în rolul acela’”.

A avut dreptate DiCaprio să nu își dorească Oscarul la 19 ani?

Far Out Magazine notează că punctul său de vedere este susținut de destul de multe exemple din istorie când vine vorba de câștigători adolescenți ai Oscarului.

Tatum O’Neal, Anna Paquin și Patty Duke sunt singurii actori care au fost recompensați cu Premiul Oscar înainte să împlinească 20 de ani și s-ar putea spune cu ușurință că „Paper Moon”, „The Piano” și „The Miracle Worker” au rămas punctul culminant al carierelor lor pe marele ecran.

Timothy Hutton avea 20 de ani când a câștigat pentru „Ordinary People” și nici el nu a mai realizat lucruri notabile ulterior, așa că DiCaprio s-ar putea să aibă dreptate când sugerează că un astfel de succes timpuriu i-ar fi putut afecta puternic cariera.

În ceea ce-l privește, următorul său rol va fi în „What Happens at Night”, un viitor film gotic psihologic de groază, regizat de Martin Scorsese și adaptat după romanul omonim al scriitorului american Peter Cameron.

Filmul în care vor juca de asemenea Jennifer Lawrence, Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson și Jared Harris nu are deocamdată o dată de lansare confirmată.