Filmul pentru care Tom Cruise s-a reinventat complet a apărut în cinematografe, cu un îndemn de ultim moment

A trecut mai bine de un deceniu de când Tom Cruise a jucat într-un film din alt gen decât cel de acțiune. Însă actorul din „Misiune imposibilă” a schimbat complet registrul pentru „Diggers”, noul său lungmetraj apărut vineri în cinematografe. Iar odată cu schimbarea genului a venit și o modificare dramatică de înfățișare.

„Digger”, noul film de comedie neagră cu Tom Cruise în rolul principal, are premiera generală în cinematografele din România vineri, 2 octombrie.

Cruise, acum în vârstă de 64 de ani, a devenit atât de asociat cu genul de acțiune încât e ușor să uiți că el a fost în prima parte a carierei sale protagonistul unor filme apreciate de dramă precum „Born on the Fourth of July”, „Jerry Maguire”, „Eyes Wide Shut” sau „Magnolia”.

Unele dintre ele i-au adus și nominalizări la Premiul Oscar. Ultima dintre acestea a venit în 2023, când a fost nominalizat la Oscar pentru „Top Gun: Maverick”, dar datorită rolului său de producător al filmului de acțiune, nu interpretării din el.

Însă Oscarul l-a eludat de fiecare dată pe Cruise, care a spus anul trecut că nu intenționează să se retragă niciodată din actorie. Și mai exact, el a afirmat că nu intenționează să se retragă din a face filme de acțiune, un gen care nu e tocmai printre favoritele membrilor Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului.

Rolul din „Diggers” ar putea fi foarte ușor privit ca o tentativă a actorului veteran de a-și încununa cariera cu premiul care i-a scăpat mereu printre degete. De altfel, presa de la Hollywood scrie deschis acest lucru, chiar dacă Cruise a primit anul trecut un Oscar onorific pentru întreaga carieră.

Tom Cruise și Alejandro Gonzalez Inarritu la avanpremiera filmului „Digger”, FOTO: Yamak Perea, Eyepix Group / Grosby Group / Profimedia

Noul film al lui Tom Cruise, în regia unui cineast apreciat

Un alt argument pentru o interpretare cu gândul la Premiul Oscar este că Cruise a lucrat pentru „Digger” sub regia lui Alejandro González Iñárritu. Cineastul mexican este unul dintre cei mai apreciați regizori contemporani și un cvadruplu câștigător al Premiului Oscar – ca regizor, producător și scenarist – grație filmelor sale „Birdman” din 2014 și „The Revenant” din 2015.

Deși decizia de la momentul respectiv nu a fost una lipsită de controverse, „The Revenant” e faimos fiindcă i-a adus unui alt mare actor, Leonardo DiCaprio, primul său Premiu Oscar (și ultimul, de altfel, deși a mai fost nominalizat de două ori de atunci).

Noul film al lui Iñárritu, o comedie neagră satirică, a stârnit furori încă din vară, când primul trailer lansat pentru „Digger” l-a prezentat pe Tom Cruise transformat în excentricul magnat al petrolului Digger Rockwell, cu părul cărunt, proteze faciale și un costum căptușit care îi modifică silueta.

În film, Rockwell declanșează fără să vrea un dezastru ecologic care împinge lumea în pragul unui război nuclear, înainte de a porni într-o cursă pentru a salva planeta.

Actorul spune că personajul său din „Digger” e mai mult decât excentric

Tom Cruise și-a descris personajul drept „complet scandalos” și diferit de orice rol pe care l-a întâlnit vreodată.

„Este genul de personaj care spune lucruri pe care unii oameni le gândesc, iar alții nici măcar nu-și pot imagina că le-ar putea gândi”, a declarat Tom Cruise în comentarii făcute pentru Reuters la avanpremiera de la Londra a noului său film.

„Nu am mai citit niciodată despre un personaj ca acesta. Nu am mai citit niciodată scenariul unui film ca acesta”, a subliniat actorul veteran.

Tema filmului este un alt argument pentru a-l plasa în cursa pentru Oscaruri, însă între timp un dezastru din lumea reală i-a lovit pe Cruise și Iñárritu: recenziile criticilor de film.

Filmul „Digger” nu i-a impresionat pe mulți critici

În pofida așteptărilor uriașe, multe dintre primele recenzii publicate mai devreme în cursul acestei săptămâni de către critici nu sunt tocmai într-un registru favorabil. Peter Bradshaw, criticul veteran al The Guardian, ilustrează starea de spirit în cronica sa:

„Un nou film al regizorului mexican laureat cu Oscar Alejandro González Iñárritu este întotdeauna un eveniment”. Însă Bradshaw continuă:

„Așa că este derutant să descoperi că evenimentul în cauză este cel mai dezamăgitor film al anului: o satiră exasperant de superficială, anevoioasă și plină de autosuficiență, care are un truc ascuns în mânecă și în care actori foarte buni oferă interpretări nu tocmai reușite”.

„Nici măcar Tom Cruise nu poate salva această satiră forțată”, titrează și recenzia Manohlei Dargis, critica de cursă lungă a The New York Times, ea considerând că „în pofida ochilor care ies din orbite, a capetelor care se rotesc, a fălcilor care se bălăngăne și a câtorva scene pe care Iñárritu a încercat să le regizeze într-o manieră drăgălașă, à la Wes Anderson, rezultatul este, în mare parte, lipsit de haz”.

Jim Hemphill, unul dintre criticii de la IndieWire, consideră exact opusul:

„’Digger’ este, de departe, cel mai bun film al anului, o comedie exuberantă și maximalistă, cu mai multă inventivitate vizuală și ambiție conceptuală decât orice film de studio de la ‘One Battle After Another‘ încoace. Este, de asemenea, deja unul dintre cele mai controversate filme ale anului, recenziile împărțindu-se aproape egal între susținători și detractori”.

Per total, „Digger” are o rată a aprobării din partea criticilor de doar 54% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes, una foarte mică pentru filmul unui regizor de calibrul lui Alejandro González Iñárritu.

Spectatorii, îndemnați să decidă singuri dacă criticii au dreptate sau nu

Warner Bros, distribuitorul filmului care a beneficiat de un buget estimat între 125 și 180 de milioane de dolari, i-a îndemnat pe spectatori să „decidă singuri” dacă lungmetrajul e bun sau nu. O reclamă publicată de gigantul american al divertismentului pentru „Digger” pune în evidență atât reacții negative, cât și pozitive.

„Capodoperă” și „Neplăcut” sunt citate în aceeași imagine din noul trailer, care alternează, de asemenea, între cuvintele „Briliant” și „Nedumeritor”, precum și între „Magnific” și „De nesuportat”. Aceste citate provin de la influenceri din domeniul cinematografiei care au vizionat filmul în avanpremieră și și-au publicat reacțiile după ridicarea embargoului pentru rețelele sociale, în data de 22 septembrie.

„Același film, adevăruri diferite”, se arată în reclama pentru „Digger” publicată de Warner Bros.

Decide for yourself. DIGGER – in theaters and IMAX FRIDAY. Tickets on sale now. https://t.co/Z1IpSpFnXd pic.twitter.com/e5ID4WUxbL — Warner Bros. (@warnerbros) September 29, 2026

Legendarul studio a publicat noua reclamă cu o oră înainte de ridicarea embargoului asupra recenziilor criticilor de film, momentul în care acestora li s-a permis să își publice impresiile după ce au văzut „Digger” în avanpremieră pentru presă.

Campania „decide singur” a fost probabil o încercare de tempera efectul recenziilor criticilor, care, în ansamblu, au fost mai impresionați de film decât primul val de comentatori de pe rețelele sociale.