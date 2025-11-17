VIDEO Tom Cruise, discurs emoționant după ce a primit Premiul Oscar onorific pentru întreaga carieră: „A face filme e ceea ce sunt”

Tom Cruise, unul dintre cei mai cunoscuți actori care nu a câștigat niciodată Premiul Oscar, a primit duminică din partea Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului un Oscar onorific pentru întreaga sa carieră iar discursul puternic ținut de actor la primirea statuetei sugerează că aceasta nu a fost un premiu de consolare, relatează revista Variety.

Premiul decernat la Gala Guvernatorilor din SUA i-a fost înmânat de apreciatul cineast mexican Alejandro G. Iñárritu, regizorul unul film viiitor, deocamdată fără titlu, în care joacă Cruise și care este programat pentru lansare în octombrie 2026.

După ce a acceptat premiul, Cruise a ținut un discurs emoționant, aducând un omagiu tuturor celor care fac posibile filmele, precum și puterii unificatoare a cinematografiei.

„Cinemaul, el mă poartă în jurul lumii”, a spus Cruise. „Mă ajută să apreciez și să respect diferențele [dintre oameni]. Îmi arată, de asemenea, umanitatea noastră comună, cât de asemănători suntem în atât, atât de multe feluri. Și, indiferent de unde venim, în sala aceea de cinema, râdem împreună, simțim împreună, sperăm împreună, și asta este puterea acestei forme de artă. Și de aceea contează, de aceea contează pentru mine. Așa că a face filme nu este ceea ce fac, e ceea ce sunt”, a spus actorul care a declarat anul acesta și-ar dori să facă filme până după vârsta de 100 de ani.

Tom Cruise spune că și-a dorit să devină actor încă de când era copil

Cruise, acum în vârstă de 63 de ani, a vorbit și despre începuturile pasiunii sale pentru filme.

„Iubirea mea pentru cinema a început de la o vârstă foarte fragedă, de când îmi pot aminti”, a spus el.

„Eram doar un puști mic într-o sală [de cinema] întunecată, și îmi amintesc acea rază de lumină cum pur și simplu tăia camera, și îmi amintesc că am privit în sus, și părea că pur și simplu a explodat pe ecran. Deodată, lumea era mult mai mare decât cea pe care o cunoșteam. Iar culturi întregi și vieți și peisaje se desfășurau în fața mea, și a aprins ceva. A aprins o foame de aventură, o foame de cunoaștere, o foame de a înțelege umanitatea, de a crea personaje, de a spune o poveste, de a vedea lumea. Mi-a deschis ochii. Mi-a deschis imaginația către posibilitatea că viața s-ar putea extinde mult dincolo de limitele pe care atunci le percepeam în propria mea viață”, a spus actorul veteran.

„Și acea rază de lumină a deschis o dorință de a deschide lumea, iar eu o urmez de atunci”, a subliniat Tom Cruise, care în ultimii ani a declarat în mod repetat că filmele trebuie văzute întâi în sala de cinema, nu acasă pe o platformă de streaming.

Actorul a fost nominalizat de 4 ori la Premiul Oscar

Cruise a fost nominalizat în trecut la patru premii Oscar: pentru cel mai bun actor în Born on the Fourth of July și Jerry Maguire, pentru cel mai bun actor în rol secundar în Magnolia, și, cel mai recent, pentru cel mai bun film datorită rolului său de producător al lungmetrajului Top Gun: Maverick.

Mai devreme în cadrul ceremoniei de duminică, actrița Cynthia Erivo i-a înmânat coregrafei Debbie Allen un Oscar onorific pentru întreaga sa carieră iar designerul de producție Wynn Thomas a primit, de asemenea, o statuetă care celebrează întreaga sa activitate.

Premiul umanitar „Jean Hersholt” i-a fost acordat cântăreței Dolly Parton, care nu a putut participa la eveniment în persoană din motive de sănătate, astfel că a trimis un discurs înregistrat.

Covorul roșu al Galei Guvernatorilor a atras numeroși actori care speră să intre în cursa sezonului premiilor din acest an, printre care Jennifer Lawrence, Michael B. Jordan, Sydney Sweeney, Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson, Emma Stone și mulți alții.