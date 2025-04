Filmul spectaculos în care România devine „Insula Carpathia”, turnat pe Transfăgărășan și în Munții Apuseni, a debutat în topul box office-ului nord-american

„The Legend of Ochi”, un lungmetraj fantasy filmat integral în România, de la Transfăgărășan până în adâncurile Munților Apuseni, cu cunoscutul actor Willem Dafoe în unul dintre rolurile principale, a debutat în topul clasamentului box office din America de Nord, piața după care Hollywood măsoară succesul unui film.

Datele citate de revista Variety arată că The Legend of Ochi a obținut încasări totale de 1,4 milioane de dolari din 1.153 de săli de cinema nord-americane, suficient pentru a prinde poziția a 9-a din clasamentul top 10 al box office-ului.

Deși încasările sunt relativ modeste după standardele Hollywood, The Legend of Ochi este un film care a beneficiat de un buget de producție de doar 10 milioane de dolari. El a fost produs de A24, studioul independent care a devenit renumit în ultimii ani la Hollywood grație filmelor sale deopotrivă apreciate și cu succes comercial, în pofida faptului că au fost produse cu bugete reduse comparativ cu lungmetrajele de tip „blockbuster” ale cinematografiei americane.

Printre altele, A24 a produs filme precum Everything Everywhere All At Once, marele câștigător al Premiilor Oscar din 2024, Ex Machina, Talk to Me, Lady Bird, Midsommar sau The Whale, pelicula care i-a adus actorului Brendan Frasier primul său Premiu Oscar, de asemenea la ediția din 2023 a prestigioasei gale.

Un studio de top de la Hollywood a filmat „The Legend of Ochi” în România

Anul trecut A24 a produs sau distribuit filme ca Civil War, lungmetrajul care s-a bucurat de un succes peste așteptări în cinematografe, A Different Man, titlul care i-a adus actorului român Sebastian Stan primul Glob de Aur din carieră, Queer, apreciatul film cu Daniel Craig într-un rol inedit după ce a renunțat la cel al lui James Bond, sau The Brutalist, peliculă pentru care Adrien Brody a câștigat al doilea Premiu Oscar din carieră.

Povestea noului film The Legend of Ochi se învârte în jurul lui Yuri, o fată timidă (interpretată de Helena Zengel), care descoperă un pui de Ochi rănit și pornește într-o călătorie ce sfidează tot ce știa despre lumea ei. Alături de ea, în distribuție, îi regăsim pe Willem Dafoe (în rolul tatălui rigid), Finn Wolfhard (Stranger Things) și Emily Watson (Dune: Prophecy).

Regizat de Isaiah Saxon, un vizionar cunoscut până acum mai ales pentru clipurile sale animate și munca din spatele studioului Encyclopedia Pictura, filmul marchează debutul său în lungmetraj și totodată o aventurare rară a studioului A24 în genul Fantasy.

România a devenit „Insula Carpathia” în filmul cu Willem Dafoe

O bună parte din magia acestui film nu vine doar din poveste sau efectele practice, ci și din modul în care România a fost transformată într-un tărâm mitic – Insula Carpathia. Lungmetrajul a fost apreciat în general apreciat de criticii de film, având o rată a aprobării din partea lor de 80% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes, și un rating general de 68 din 100 pe Metacritic, deși numărul recenziilor de pe acest site de referință este considerabil mai mic.

„De la Transfăgărășan până în adâncurile Munților Apuseni, The Legend of Ochi valorifică peisajele noastre ca niciun alt film internațional de până acum”, a scris pentru HotNews.ro jurnalistul Gruia Dragoimir. Iar asta nu ar fi fost posibil fără oamenii din culise, echipa românească care a colaborat strâns cu cea internațională.

Unul dintre ei este George Magheru, asistent de regie, care a avut un rol important în coordonarea filmărilor, un job care înseamnă, printre altele, să gestionezi echipa locală, actori mari, logistică în teren dificil și… creaturi animatronice.

El a povestit într-un interviu acordat pentru HotNews.ro despre cum a fost să lucreze pe acest ambițios platou de filmare din România, ce înseamnă „haosul organizat” din spatele unui fantasy A24 și cum e, de fapt, să stai la masă cu Willem Dafoe, dar să ai în minte că la 6 dimineața trebuie să organizezi o scenă cu o păpușă uriașă care „să pară vie”.

Interviul poate fi citit integral mai jos: